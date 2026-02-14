ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Askeri Üssü'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Venezeula Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırma operasyonuna katılan askerlerle bir araya geldiğini belirten Trump,

"Bunlar büyük savaşçılar. Gerçek vatanseverler. Ayrıca fiziksel olarak da çok iyi durumdalar, bunu özellikle belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. "İran ABD'nin gerçekleştireceği olası bir saldırıyı önlemek için ne yapabilir? sorusuna yanıt veren Trump, "Daha önce bizimle yapmaları gereken anlaşmayı yapmalılar. Ancak biliyorsunuz ki bunu yapmadılar. Konuşmak istiyorlar, çok fazla şey söylüyorlar ancak eylem yok" değerlendirmesinde bulundu.

"MESELEYİ TAMAMEN ÇÖZEBİLİRSEK HERKES İÇİN İYİ OLUR"

Trump, "İran'da rejim değişikliği mi istiyorsunuz?" sorusu üzerine ise, "Açıkçası, bu gerçekleşmesi en iyi senaryo gibi görünüyor. 47 yıldır konuşup duruyorlar. Bu süre zarfında çok sayıda insan kaybettik" dedi. İran'daki insanların acı çekmeye devam ettiğini vurgulayan Trump, "Bu durum uzun zamandır devam ediyor. Ne olacağını göreceğiz. Bu arada bölgeye ciddi bir güç konuşlandırılmış durumda ve takviye güçler de yolda. Bildiğiniz gibi, yakında bir uçak gemisi daha bölgeye gönderiliyor. Eğer bu meseleyi bir kez ve tamamen çözebilirsek, bu herkes için iyi olur" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR NÜKLEER ZENGİNLEŞTİRME İSTEMİYORUZ"

Trump, İran'da yönetimi kimin devralmasını istediği yönündeki soruya kesin yanıt vermekten kaçınarak, "Oradaki insanlar" demekle yetindi. Geçen yaz gerçekleştirilen saldırılarda İran'ın nükleer tesislerinin tamamen yok edildiği yönündeki ifadeleri hatırlatılan Trump, "Hedef alınacak ne kaldı?" sorusu üzerine, "Açıkçası zaten geriye sadece toz toprak kaldı. Bu, operasyonun en önemsiz kısmı olur. Eğer böyle bir adım atarsak, bu görev açısından en küçük detay olur. Ama muhtemelen geriye kalan her ne varsa yok ederiz. Bildiğiniz gibi, zaten tamamen yok edildi" dedi. Trump, "Sıfır nükleer zenginleştirme dışında bir senaryoyu kabul eder misiniz?" sorusuna ise, "Herhangi bir nükleer zenginleştirme istemiyoruz" yanıtını verdi.

