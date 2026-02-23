Trump'tan göçmen karşıtlığı adımı... Saldırı kurbanlarının aileleriyle bir araya geldi

ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenler tarafından öldürülen Amerikalıların aileleri için ilan edilen "Melek Aileler Günü" dolayısıyla Beyaz Saray'da bir tören düzenledi.

Törende yaptığı konuşmada sınır güvenliği konusunun kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Trump, önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın sınırları tamamen açarak "binlerce" düzensiz göçmenin ülkeye girişine izin verdiğini savundu.

Trump, bazı düzensiz göçmenler tarafından öldürülen Amerikalıların isimlerini sıralayarak, bu kurbanların sorumlusunun Demokratlar olduğunu iddia etti.

"Melek Aileler Günü" dolayısıyla bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirten Trump, "Bu insanlar, bizim sevdiğimiz melek aileleridir. On yıllardır hükümetimiz tarafından ihanete uğramış ve medyamız tarafından tamamen görmezden gelinmişlerdir." dedi.

Trump, göreve geldiği ilk günlerde bu ailelerle bir araya geldiğini anlattı.



Sınırlardan düzensiz şekilde geçen göçmenlerin yakalanıp geri salınmasının "büyük bir ihanet" olduğunu ifade eden Trump, bu konuda Biden yönetimini suçladı.

Demokratların 2020 yılındaki başkanlık seçimlerinde "hile yaptığını" iddia eden Trump, yarın yapacağı "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasına da atıfta bulunarak kendi başkanlığında ülkenin istikametinin "doğru yola" girdiğini savundu.

Trump, konuşmasının ardından söz konusu başkanlık kararnamesini imzalayarak, kurbanların aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

ABD Kongresinde, düzensiz bir göçmen tarafından öldürülen ABD'li üniversite öğrencisine atfen "Laken Riley Yasası" olarak adlandırılan bir tasarı geçmiş, söz konusu yasa uyarınca düzensiz göçmenlerin mahkeme kararı olmaksızın tutuklanmasının önü açılmıştı.

Bu yasaya göre yapılan tutuklama uygulamaları ABD genelinde tartışmalara neden olurken, Trump yönetimi düzensiz göçmenleri sınır dışı etme sürecine hız vermişti.

ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla Trump, göreve geldiği hafta bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.