Trump'tan Suriye açıklaması: Güvenli bölge oluşturuldu
ABD Başkanı Trump, 'Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı, Güvenli Bölge oluşturuldu.' açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu. Türkiye saati ile 17:00'de basın toplantısı yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.
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