ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında yürürlükte olan ateşkese ve Gazze Şeridi'nde kalıcı barışın sağlanmasına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu ve çevresindeki bölgelerdeki büyük müttefikimiz haline gelen birçok ülke, Hamas'ın anlaşmayı ihlal etmesi gerçekleştirmesi durumunda, isteğim doğrultusunda, Gazze'ye şiddetli bir güçle müdahale ederek 'Hamas'ı hizaya getirme fırsatını büyük bir hevesle, güçlü ve kesin bir şekilde hoş karşılayacaklarını bildirdi. Orta Doğu'daki sevgi ve ruh bin yıldır böyle gözükmemişti. Bu görülmeye değer bir şey. Ben de İsrail'e ve bu ülkelere 'henüz vakti değil' dedim. Hamas'ın doğru olanı yapması için hala umut var. Eğer yapmazlarsa da hızlı, öfkeli ve şiddetli bir sonla karşılaşacaklar. Ayrıca bu konuda yardım teklif eden bütün ülkelere teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Trump aynı zamanda, detay vermeden Endonezya'ya Orta Doğu'daki çabaları için teşekkürlerini iletti. ABD Başkanı, "Endonezya'nın müthiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya Orta Doğu'ya sağladığı yardım için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.