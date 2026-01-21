İSTANBUL 9°C / 5°C
Dünya

Trump'tan Harvard açıklaması: Olası anlaşma masada

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir Washington ile karşı karşıya gelen Harvard Üniversitesi ile bir anlaşma üzerinde çalışıldığını söyledi.

AA21 Ocak 2026 Çarşamba 10:13 - Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Filistin'e destek gösterileri ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları nedeniyle uzun süredir federal hükümetin hedefindeki Harvard Üniversitesi ile olası bir anlaşma üzerinde çalışıldığını söyledi.

Trump, ikinci başkanlık döneminin birinci yılı dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Brown, Columbia ve Pennsylvania dahil birçok üniversiteyle uzlaşma sağladıklarına işaret eden Trump, şu anda da Harvard Üniversitesi ile uzlaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Trump, "Çok antisemitik davrandılar. Yaptıkları şey korkunç. Bakalım ne olacak. Bir anlaşmamız olduğunu duydum ama kim bilir." dedi.

- TRUMP İLE HARVARD ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Başkan Donald Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek için dava açmıştı.

Ağustos 2025'te ABD basınında çıkan haberlerde, Harvard Üniversitesi ile ABD yönetiminin, milyarlarca dolarlık federal araştırma fonunun yeniden sağlanması karşılığında üniversitenin 500 milyon dolar harcama yapmasını öngören bir hukuki uzlaşmaya yaklaştığı ileri sürülmüştü.

Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Allison Burroughs da Eylül 2025'te Trump'ın, Harvard Üniversitesinin fonlarını dondurmasını anayasaya aykırı bularak, fonların üniversiteye aktarılmasının önünü açmıştı.

