Trump'tan Hollanda'ya Kovid-19 salgınında ölenler için başsağlığı

AA 09 Temmuz 2020 Perşembe 20:33 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 20:33

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Trump ve Rutte'nin bugün bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Trump'ın görüşmede Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren Hollandalılar için Rutte'ye başsağlığı dilediği aktarılan açıklamada, "Başkan Trump ve Başbakan Rutte, ABD ve Hollanda'nın ülkeler ve ekonomiler normale dönerken, eskisinden daha güçlü ayağa kalkacağı hususunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, Trump ve Rutte'nin, tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve telekomünikasyon güvenliğinin geliştirilmesi de dahil önemli küresel ve ikili konuları ele aldığı aktarıldı.