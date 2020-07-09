İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Temmuz 2020 Perşembe / 18 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8653
  • EURO
    7,7609
  • ALTIN
    397.942
  • BIST100
    115794
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan Hollanda'ya Kovid-19 salgınında ölenler için başsağlığı
Dünya

Trump'tan Hollanda'ya Kovid-19 salgınında ölenler için başsağlığı

ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitiren Hollandalılar için başsağlığı diledi.

AA09 Temmuz 2020 Perşembe 20:33 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 20:33
ABONE OL

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Trump ve Rutte'nin bugün bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Trump'ın görüşmede Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren Hollandalılar için Rutte'ye başsağlığı dilediği aktarılan açıklamada, "Başkan Trump ve Başbakan Rutte, ABD ve Hollanda'nın ülkeler ve ekonomiler normale dönerken, eskisinden daha güçlü ayağa kalkacağı hususunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, Trump ve Rutte'nin, tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve telekomünikasyon güvenliğinin geliştirilmesi de dahil önemli küresel ve ikili konuları ele aldığı aktarıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.