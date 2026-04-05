6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
  • Trump'tan Hürmüz ısrarı... İran'a verdiği süreyi yine uzattı
Dünya

Trump'tan Hürmüz ısrarı... İran'a verdiği süreyi yine uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilere açması için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan Çarşamba gününe kadar uzattığını duyurdu. Süre uzatımı, İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun kurtarılmasının ardından geldi.

AA5 Nisan 2026 Pazar 22:07
ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı gerilimi yeni bir boyut kazandı. Başkan Trump, daha önce 48 saat olarak belirlediği ültimatomu 8 Nisan'a öteleyerek İran'a ek süre tanırken, İran'da düşürülen savaş uçağının ikinci pilotunun kurtarılması da açıklamanın zamanlamasında belirleyici oldu.

TRUMP'TAN İRAN'A YENİ ÜLTİMATOM TARİHİ: 8 NİSAN

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, İran'a Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilerin geçişine açması için tanıdığı süreyi yarından itibaren 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurdu.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer verdi.

İran'a yönelik paylaşımlarında ifadelerini sertleştiren ABD Başkanı, süre uzatımıyla ilgili açıklamayı, İran'da düşen ABD uçağından sağ kurtulan ikinci pilotun da güvenli bir şekilde kurtarılmasının ardından yaptı.

ABD Başkanı Trump, sabah erken saatlerde yaptığı sosyal medya paylaşımında, söz konusu askeri girişimi "ABD tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından biri" olarak nitelendirerek, ikinci pilotun da kurtarıldığını duyurmuştu.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI F-15E'Yİ NASIL DÜŞÜRDÜ?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini kaydetmişti.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

NEW YORK TIMES'TAN ÇARPICI İDDİA: İKİNCİ BİR UÇAK DAHA DÜŞÜRÜLDÜ

New York Times gazetesinin haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıklamıştı.

