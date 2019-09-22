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Trump'tan iddialara yanıt: Biden yanlış yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimlerindeki Demokrat aday adaylarından Joe Biden'ın, 'Oğlumla hiçbir zaman Ukrayna hakkında konuşmadım' açıklamalarını, 'bunu söyleyerek yanlış yaptı' sözleriyle yorumladı.

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Trump, Beyaz Saray'da, ABD'de devam eden "Trump, Ukrayna liderinden Biden'ın oğlunu araştırmasını istedi" iddialarına yönelik açıklamada bulundu.

Biden'ın "Oğlumla hiçbir zaman Ukrayna hakkında konuşmadım" açıklamasını anımsatan Trump, "Biden, bunu söyleyerek yanlış yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Biden'ın oğluyla Ukrayna hakkında konuştuğunu ve yalan söylediğini vurgulayarak, "Biden'a zarar verme peşinde değilim ancak çok samimiyetsiz bir şey yaptı." ifadelerini kullandı.

- ABD'de Biden iddiaları

Amerikan Wall Street Journal gazetesi cuma günü, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ağustosta yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden Biden'in oğlunu araştırmalarını istediğini iddia etmişti.

Haberde, Trump'ın, Zelenskiy'e Biden'ın oğlu Hunder Biden'ın Ukrayna'daki iş anlaşmalarını araştırması için avukatı Rudy Giuliani ile çalışması gerektiğini vurguladığı kaydedilmişti.

Haberin ardından ABD siyasetindeki Demokratlar, iddianın doğru olması durumunda Trump'ın siyasi rakibine zarar verme peşinde olduğunu belirterek, ABD başkanına tepki göstermişti.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğuna işaret ederek, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun bir önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadesini kullanmıştı.

- Biden'dan Trump'a yanıt

Biden ise yaptığı açıklamada, Trump'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin metninin yayımlanması çağrısında bulunarak, "Trump, ABD'nin dış politikasını kötüye kullanıyor ve siyasi amaçlarla ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atıyor." eleştirisinde bulunmuştu.

Biden, ayrıca oğluyla hiçbir zaman Ukrayna hakkında konuşmadığını kaydetmişti.

ABD'de 2020'nin kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için aday adayı olan Demokratlar arasında şu anda Biden yarışı önde götürüyor.

´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

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