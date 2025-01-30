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Dünya

Trump'tan ilk ve orta dereceli okullar için önemli karar

ABD Başkanı Donald Trump, ilk ve orta dereceli okullarda 'cinsiyet ideolojisi' ve 'eleştirel ırk teorisi' içerikli derslerin kaldırılmasına yönelik bir başkanlık kararnamesine imza attı.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 07:26 - Güncelleme:
Trump'tan ilk ve orta dereceli okullar için önemli karar
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Trump, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim süreçleriyle ilgili önemli bir karara imza attı.

Trump'ın imzaladığı kararname, derslerinde "cinsiyet ideolojisi" ve "eleştirel ırk teorisi" gibi konuları okutan federal ilk ve orta dereceli okulların fonlarının kesilmesini öngörüyor.

"İlk ve Orta Düzey Okullarda Radikal İndoktrinasyonu Sona Erdirmek" başlıklı kararnamede, "cinsiyet ve ırk temelli ayrımcılığın yasaklandığı", "okullarda ABD karşıtı radikal ideolojilerin okutulduğu ve ebeveyn denetiminin kasıtlı olarak engellendiği" ileri sürüldü.

Söz konusu kararname, Trump'ın "erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır" şeklindeki siyasi politikasına uygun şekilde okullardaki ortak alanların kullanımından müfredatlardaki ilgili bölümlerin düzenlenmesine kadar bir dizi yönergenin de Eğitim Bakanlığınca hazırlanmasını öngörüyor.

Trump, seçim döneminde yaptığı açıklamalarda, okullarda cinsiyet değişimi, eşcinsellik ve benzeri konuların derslerde okutulmasına karşı olduğunu açıklamış ve başkan olması halinde bu tür içeriklerin kaldırılmasını sağlayacağı sözünü vermişti.

- OKUL TERCİHLERİNDE YENİ DÖNEM

Öte yandan Trump, imzaladığı bir diğer kararnameyle de ebeveynlerin çocuklarını sadece yaşadıkları bölgedeki okullara değil, özel okullar da dahil başka bölgelerdeki okullara gönderebilmesini sağlayacak bir adım attı.

Söz konusu kararname, belli koşullardaki ailelerin çocuklarını özel okullara gönderebilmesini sağlayacak federal burs programlarının hazırlanmasını öngörüyor.

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