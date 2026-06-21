Trump'tan İngiltere çıkışı: Starmer istifa edecek

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı hedef alan çarpıcı bir paylaşımla gündem yarattı. Trump, sosyal medya üzerinden Starmer'ın istifa edeceğini iddia ederek göç ve enerji politikalarındaki başarısızlığına dikkat çekti. ABD ile İngiltere arasındaki diplomatik ilişkilere gölge düşüren bu açıklama, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

TRUMP'TAN STARMER'A İSTİFA KEHANETİ

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından İngiltere Başbakanı Starmer'a ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, paylaşımında, "Keir Starmer, Birleşik Krallık Başbakanlığı görevinden istifa edecek. İki çok önemli konuda büyük başarısızlık yaşadı: Göç ve enerji politikaları. Kendisine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.