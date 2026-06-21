İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2026 Pazar / 6 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4792
  • EURO
    53,3552
  • ALTIN
    6205.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan İngiltere çıkışı: Starmer istifa edecek
Dünya

Trump'tan İngiltere çıkışı: Starmer istifa edecek

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın görevinden istifa edeceğini öne sürdü. Trump, Starmer'ın göç ve enerji politikalarında büyük başarısızlık yaşadığını savunarak kendisine başarılar diledi.

AA21 Haziran 2026 Pazar 18:19 - Güncelleme:
Trump'tan İngiltere çıkışı: Starmer istifa edecek
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı hedef alan çarpıcı bir paylaşımla gündem yarattı. Trump, sosyal medya üzerinden Starmer'ın istifa edeceğini iddia ederek göç ve enerji politikalarındaki başarısızlığına dikkat çekti. ABD ile İngiltere arasındaki diplomatik ilişkilere gölge düşüren bu açıklama, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

TRUMP'TAN STARMER'A İSTİFA KEHANETİ

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından İngiltere Başbakanı Starmer'a ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, paylaşımında, "Keir Starmer, Birleşik Krallık Başbakanlığı görevinden istifa edecek. İki çok önemli konuda büyük başarısızlık yaşadı: Göç ve enerji politikaları. Kendisine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

  • Trump Starmer
  • İngiltere istifa
  • ABD İngiltere ilişkileri
  • Keir Starmer
  • Donald Trump

ÖNERİLEN VİDEO

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın evinin önünden kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.