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Dünya

Trump'tan Irak'a ''Suriye'' mesajı! Gizli ziyaretle iletildi

Irak basınında yer alan bir haberde, ABD'de başkanlık koltuğuna oturmasına günler kalan Donald Trump'ın Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'ye gönderdiği özel mesajda, Irak'tan yeni Suriye hükümetine destek vermesini istediği belirtildi.

IHA5 Ocak 2025 Pazar 15:36 - Güncelleme:
Trump'tan Irak'a ''Suriye'' mesajı! Gizli ziyaretle iletildi
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Irak basınında ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan habere göre, ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak Donald Trump, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'ye özel bir mesaj gönderdi. Mesajın Trump'ın bir temsilcisi tarafından yapılan gizli bir ziyarette iletildiğini belirten kaynak, Trump'ın Irak'ta devlet kontrolü dışında faaliyet gösteren silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi ve bu grupların faaliyetlerinin sınırlandırılmasını istediği bildirildi. Trump mesajında ayrıca, İran bağlantılı grupların faaliyetlerinin durdurulması, Irak'ın Suriye meselesine müdahil olmaması ve yeni Suriye hükümetinin oluşumuna destek verilmesini talep ettiği aktarıldı.

Irak hükümetinden bir kaynak, Irak'ın bölgedeki güvenliğin sağlanması için yoğun çaba gösterdiğini ve Sudani'nin İran'a yapacağı ziyarette Irak'ın bu konudaki görüşlerini aktaracağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin gelecek hafta sonu Tahran'a bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu. Ancak Irak hükümetinden henüz ziyarete ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Irak Başbakanı Sudani, Suriye'de Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından Ürdün ve Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirmişti.

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