ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "İran'da muazzam bir başarı elde ediyoruz. İran'da doğru kişilerle konuşuyoruz ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne kadar çok istediklerini tahmin bile edemezsiniz" dedi.

Trump ayrıca, "İran mantıklı konuşuyor. Nükleer silaha sahip olamazlar ve olmayacaklar. Bunu konuşuyoruz. Hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacaklarını kabul ettiler" dedi. açıklamasında bulundu.

Trump, "İran'la müzakere halindeyiz. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Yardımcısı James David Vance ve diğer kişilerle görüşüyorlar. Karşı taraf bir anlaşma yapmak istiyor" dedi.

Trump, "İran'da gerçek bir rejim değişikliği yaşadık. Bu bir rejim değişikliği çünkü liderler, başlangıçta tüm o sorunlara neden olanlardan tamamen farklı" dedi.