İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3481
  • EURO
    51,4746
  • ALTIN
    6279.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan İran açıklaması: Anlaşmayı ne kadar çok istediklerini tahmin edemezsiniz
Trump'tan İran açıklaması: Anlaşmayı ne kadar çok istediklerini tahmin edemezsiniz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, 'İran'da muazzam bir başarı elde ediyoruz. İran'da doğru kişilerle konuşuyoruz ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne kadar çok istediklerini tahmin bile edemezsiniz' dedi.

İHA24 Mart 2026 Salı 21:29
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "İran'da muazzam bir başarı elde ediyoruz. İran'da doğru kişilerle konuşuyoruz ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne kadar çok istediklerini tahmin bile edemezsiniz" dedi.

Trump ayrıca, "İran mantıklı konuşuyor. Nükleer silaha sahip olamazlar ve olmayacaklar. Bunu konuşuyoruz. Hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacaklarını kabul ettiler" dedi. açıklamasında bulundu.

Trump, "İran'la müzakere halindeyiz. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Yardımcısı James David Vance ve diğer kişilerle görüşüyorlar. Karşı taraf bir anlaşma yapmak istiyor" dedi.

Trump, "İran'da gerçek bir rejim değişikliği yaşadık. Bu bir rejim değişikliği çünkü liderler, başlangıçta tüm o sorunlara neden olanlardan tamamen farklı" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.