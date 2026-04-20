  Trump'tan İran ile anlaşma açıklaması... ''2015'tekinden daha iyi olacak''
Dünya

Trump'tan İran ile anlaşma açıklaması... ''2015'tekinden daha iyi olacak''

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanacak yeni anlaşmanın Obama dönemindeki JCPOA'den çok daha iyi olacağını savundu. Trump, eski anlaşmanın İran'a nükleer silah yolunu açtığını ileri sürerken, Başkan Yardımcısı JD Vance'in İslamabad'daki müzakerelere katılacağını duyurdu.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 20:56 - Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile süren nükleer müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Truth Social hesabından Obama dönemindeki JCPOA anlaşmasını sert bir dille eleştiren Trump, yeni anlaşmanın hem Orta Doğu hem de dünya için barış ve güvenliği garanti altına alacağını vurguladı.

TRUMP'TAN OBAMA'YA SERT JCPOA ELEŞTİRİSİ

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Obama yönetimini hedef alırken kendilerinin İran'la anlaşmaya yakın olduğunu belirtti.

Trump, "İran ile imzalayacağımız anlaşma, Barack Obama ve Joe Biden tarafından kaleme alınan ve genellikle İran Nükleer Anlaşması olarak anılan JCPOA'den çok daha iyi olacak." ifadesini kullandı.

Obama dönemindeki nükleer anlaşmanın, ABD ve Orta Doğu için "yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olduğunu savunan Trump, söz konusu anlaşmanın İran'a nükleer silah yolunu açtığını ileri sürdü.

TRUMP'IN İRAN'A MİLYARLARCA DOLAR İDDİASI

Dönemin ABD yönetiminin, İran'a milyarlarca dolar nakit parayı uçakla gönderdiğini ifade eden Trump, ayrıca Tahran'a milyarlarca dolar paranın ödendiğini savundu.

ABD Başkanı, "Trump döneminde bir anlaşma yapılırsa, bu sadece İsrail ve Orta Doğu için değil, Avrupa, Amerika ve diğer her yer için de barış, güvenlik ve emniyeti garanti altına alacaktır." değerlendirmesini yaptı.

JD VANCE İSLAMABAD'DAKİ MÜZAKERELERE KATILACAK

Trump, İran'la ilgili son açıklamalarında, Başkan Yardımcısı JD Vance'in İslamabad'daki müzakerelere katılacağını ve İran'la "bu gece" bir anlaşma imzalanabileceğini umduğunu ifade etmişti.

  • İran nükleer anlaşması
  • Donald Trump
  • JCPOA
  • JD Vance
  • Orta Doğu barışı

Kavşaktaki çarpışma ters döndürdü: Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

