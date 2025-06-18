ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarda bulunuyor.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İran Beyaz Saray'a gelmek istiyor, belki bunu yaparım.

Trump, İran'ın nükleer silaha ulaşmaktan sadece birkaç hafta uzakta olduğunu iddia ederek, "Nükleer silahları olursa kesin kullanacaklardır, bu nedenle nükleer silaha sahip olmazlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran konusunda nihai bir karara varmadım, İran hakkında fikirlerim var ama kararlarımı son dakikada veriyorum" dedi.

İran konusunda nihai bir karara varmadım, İran hakkında fikirlerim var ama kararlarımı son dakikada veriyorum.

"Ateşkes aramıyoruz, tam bir zafer arıyoruz bu da İran'ın nükleer silaha sahip olmamasıdır."