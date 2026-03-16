ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile birlikte Oval Ofis'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninde İran'la ilgili son duruma ilişkin soruları yanıtladı.

Dünya genelinde enerji tedarik zincirini bozan Hürmüz Boğazı krizi konusunda ilgili ülkelere seslenen Trump, bu ülkelerin askeri olarak ABD'ye yardım etmesi çağrısında bulundu.

Özellikle enerji ihtiyaçlarının büyük bölümünü bu boğaz üzerinden karşılayan ülkelere seslenen ABD Başkanı, boğazın açık kalmasını sağlamak için bu ülkelerin adım atması gerektiğini vurguladı.

ÇİN BİZE TEŞEKKÜR ETMELİ

Trump, Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin enerji ihtiyaçlarının büyük kısmını buradan karşıladığını anlatarak, "Onların bize sadece teşekkür değil aynı zamanda yardım da etmesi gerekir. Beni şaşırtan şey buna istekli olmamaları. Ancak bize destek veren bazı ülkeler var, yakında onların isimleri açıklayacağım" değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin İran'a ait onlarca mayın gemisini vurduğunu, yine de boğazda halen mayın olup olmadığını bilmediklerini kaydeden Trump, "Henüz boğaza mayın yerleştirilip yerleştirilmediğini bilmiyoruz ancak olma ihtimali bile milyar dolarlık gemilere sahip insanları korkutuyor." dedi.

Trump, "İran'la savaş bir hafta da biter mi?" sorusuna, "Sanmıyorum ama yakında bitecek. O zaman dünya daha güvenli bir yer olacak. Yakında bu iş bitecek." diye cevap verdi.

İran'a yönelik saldırılarla doğru bir iş yaptıklarını savunan ABD Başkanı, "Aksi durumda bu süreç 3. Dünya Savaşı'na dönüşecek bir nükleer savaşa dönüşebilirdi." yorumunu yaptı.

İran'ın nükleer silah elde ettiği an ilk önce İsrail'i sonra da tüm Orta Doğu'yu vuracağını savunan Trump, "Orta Doğu'yu ele geçirmek istedikleri için savaşa girmesi beklenmeyen ülkelere bile binlerce füze fırlatıyorlar." yorumunu yaptı.

İRAN'IN KÖRFEZ ÜLKELERİNİ VURACAĞINI BEKLEMİYORDUK

Öte yandan Trump, İran'ın Körfez ülkelerini vurması konusunda "şaşkınlık" yaşadıklarını kaydederek, "Hiçbir uzman bunun olacağını tahmin edemezdi. Mesele, bunu bilmemiz gerekip gerekmediği. Bilsek bile, yine de yapmamız gerekeni yapmak zorundaydık." şeklinde konuştu.

İran'la olan süreci "büyük bir satranç oyununa" benzeten ABD Başkanı, İran'ın bu süreçte zeki hamleler yaptığını ve kendisinin de bunları gördüğünü belirtti.

Diğer yandan Trump, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in ölmüş olma ihtimaline ilişkin bir soruya, bazı kişilerin bunu dile getirdiğini, bazılarının ise Hamaney'in ağır yaralandığını söylediklerini aktardı.

"Orada kiminle konuşacağımızı bilmiyoruz çünkü liderlerinin çoğu öldü." ifadesini kullanan Trump, bu açıklamasından kısa süre sonra ise ABD olarak "İranlı yetkililerle görüşmelere devam ettiklerini" dile getirdi.

"YARALI ABD ASKERİ SAYISI 200'E ÇIKTI"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda yaralanan ABD askerlerinin sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıların başlangıcından bu yana 200 kadar ABD askerinin yaralandığını belirten Hawkins, bunlardan 10'unun ağır yaralı olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Öte yandan, Hawkins, yaralanan askerlerin 180'inden fazlasının görevine döndüğünü ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, 10 Mart'taki açıklamasında, ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından 8'i ağır yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını belirtmişti.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan füze saldırısının engellendiğini duyurdu.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi (UKMTO), Umman Körfezi'nde demirli bir tankere bilinmeyen bir cisim isabet etmesi sonucu gemide küçük çaplı hasar meydana geldiğini açıkladı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'ne çok sayıda füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), geçici olarak kapatılan hava sahasının yeniden açıldığını duyurdu.

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'dan yapılan misillemenin ardından, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusuna yönelen 6 insansız hava aracının (İHA) daha engellendiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde bir petrol üretim bölgesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 57'nci dalgasının tamamlandığını duyurarak, bu kapsamda çok sayıda düşman hedefine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı, İran'a karşı başlatılan Epic Fury Operasyonu'nda şimdiye kadar 7 bini aşkın hedefin vurulduğunu açıkladı.

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, İsrail'in kuzeyini hedef alan bir misilleme yaptı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında hedef aldığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava sahasını tedbir amacıyla geçici ve kısmi olarak kapattığını ve füze ile insansız hava aracı (İHA) saldırılarını engellemeye çalıştığını bildirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları altındaki başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İran tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlenen füze saldırısında Filistinli bir kadının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Orta Doğu'da tırmanan gerilime ilişkin taraflara barış ve itidal çağrısında bulundu.

Lübnan Hizbullahı, dün sabahtan bu yana İsrail'in kuzeyini, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgeleri ve Suriye'ye ait işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail araçlarını ve askerlerini hedef alan 23 operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında şiddetli patlama sesi duyuldu, etkisiz hale getirilen bir kamikaze insansız hava aracı (İHA) bir alışveriş merkezinin yakındaki yerleşim yerine düştü.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin Hark Adası'na yönelik muhtemel bir saldırısına sert tepki göstererek, "Eğer ABD Hark Adası'na saldırı gerçekleştirse, saldırının kaynağı olan ülkenin tüm petrol ve gaz tesislerini kararlılıkla küle çevireceğiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, batı medyasında yer alan, son günlerde Tahran yönetiminin ABD'yle doğrudan temas halinde olduğu yönündeki iddialara tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırıları nedeniyle ülkesinde kalması gerektiğini ve Çin ziyaretini bir süre erteleyeceğini açıkladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını" kınayarak ülkesinin Riyad'a desteğini vurguladı.

23.51 İran'dan akşam saatlerinde yapılan iki dalga misilleme nedeniyle başta başkent Tel Aviv ve çevresi olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler devreye girdi.

- ⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.