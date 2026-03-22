İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan İran'a 48 saat süre! ''Ülkenin en büyüğünden başlayacağız''
Dünya

Trump'tan İran'a 48 saat süre! ''Ülkenin en büyüğünden başlayacağız''

ABD Başkanı Donald Trump, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'ın tehdidine karşılık, böyle bir durumda ABD ve İsrail'in altyapılarını hedef alacağını açıkladı.

AA22 Mart 2026 Pazar 07:40 - Güncelleme:
ABONE OL

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik sert bir açıklama yaptı.

Küresel enerji arzının kilidi haline gelen Hürmüz Boğazı konusunda Tahran yönetimine seslenen Trump, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran'ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN TEHDİDİNE TAHRAN'DAN CEVAP

Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Daha önce yapılan uyarılara istinaden, eğer İran'ın yakıt ve enerji altyapısına düşman tarafından saldırı gerçekleşirse, bölgede ABD ve siyonist rejime ait tüm enerji, bilişim teknolojileri ve tatlı su arıtma altyapıları hedef alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.