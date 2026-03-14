  Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı tehdidi... Savaş gemileri bölgeye sevk edildi
Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı tehdidi... Savaş gemileri bölgeye sevk edildi

ABD Başkanı Trump, 'Birçok ülke, özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenenler, boğazı açık ve güvenli tutmak için Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte savaş gemileri gönderecekler.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ14 Mart 2026 Cumartesi 17:16 - Güncelleme:
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Birçok ülke, özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenenler, boğazı açık ve güvenli tutmak için Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte savaş gemileri gönderecekler.

İran'ın askeri kapasitesinin %100'ünü zaten yok ettik, ancak ne kadar ağır yenilgiye uğramış olurlarsa olsunlar, bir veya iki insansız hava aracı göndermeleri, mayın döşemeleri veya bu su yolunun herhangi bir yerine yakın menzilli füze bırakmaları kolaydır.

Umarım bu yapay kısıtlamadan etkilenen Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğerleri, Hürmüz Boğazı'nın tamamen başı kesilmiş bir ulus tarafından artık bir tehdit oluşturmaması için bölgeye gemiler gönderirler.

Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri kıyı şeridini yoğun bir şekilde bombalayacak ve İran teknelerini ve gemilerini sürekli olarak sudan vuracaktır.

Bir şekilde, yakında Hürmüz Boğazı'nı açık, güvenli ve özgür hale getireceğiz!

