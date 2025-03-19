İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2025 Çarşamba / 20 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,8454
  • EURO
    41,4081
  • ALTIN
    3688.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan İran'a Husiler uyarısı: Desteği derhal kesin
Dünya

Trump'tan İran'a Husiler uyarısı: Desteği derhal kesin

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Yemen'deki Husilere verdiği desteği 'derhal' kesmesi çağrısında bulundu.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 19:51 - Güncelleme:
Trump'tan İran'a Husiler uyarısı: Desteği derhal kesin
ABONE OL

Truth Social hesabından bir açıklama yapan Trump, Husiler konusunda bir kez daha İran'a yüklendi.

Trump, İran'ın Husilere gönderdiği askeri teçhizatın azaldığını kaydederek, "Ancak İran'ın hala büyük miktarlarda malzeme göndermeye devam ettiği yönünde haberler geliyor. İran, bu malzemelerin gönderilmesini derhal durdurmalıdır." ifadesini kullandı.

Husilerin, İran'ın desteği olmadan kendi başlarına savaşmaları gerektiğini savunan Trump, "Her durumda savaşı kaybederler ama bu şekilde daha çabuk kaybederler. Tamamen yok edilecekler." değerlendirmesini yaptı.

ABD'NİN YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.