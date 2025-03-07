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Dünya

Trump'tan beklenmedik adım: İran'a mektup yazdı

ABD Başkanı Trump, İran lideri Hamaney'e bir anlaşma müzakere etmek için dün mektup gönderdiğini söyledi

AA7 Mart 2025 Cuma 15:15 - Güncelleme:
Trump'tan beklenmedik adım: İran'a mektup yazdı
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ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir anlaşma müzakere etmek için mektup gönderdiğini belirtti.

Trump, Fox Business Network'e verdiği demeçte, İran lideri Hamaney'e dün bir mektup gönderdiğini ve İran ile nükleer program konusunda anlaşma yapmayı tercih ettiğini vurguladı.

Trump, "Eğer İran müzakere etmezse, bu onlar için çok çirkin olacak. İran nükleer silahlara sahip olamaz. Başka seçenekler de mevcut." dedi.

ABD Başkanı Trump, geçen ay İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini, tercihlerinin İran'ın büyümesine ve gelişmesine imkan sağlayacak nükleer anlaşmadan yana olduğunu belirtmişti.

Anlaşma konusunda derhal çalışılmaya başlanması gerektiğinin altını çizen Trump, "Anlaşma imzalanıp tamamlandığında Orta Doğu'da büyük bir kutlama yapmalıyız. Tanrı, Orta Doğu'yu korusun." ifadelerini kullanmıştı.

- TRUMP, "İRAN'A MAKSİMUM BASKI" POLİTİKASINI YENİDEN HAYATA GEÇİRİYOR

Beyaz Saray'daki imza töreninde "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalayan Trump, bu kararından mutlu olmadığını ancak "İran'a karşı sert olmak" zorunda olduğunu belirtmişti.

Trump, başkanlığı döneminde İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını savunarak, İran'la anlaşmanın mümkün olup olmayacağını göreceklerini ancak ne gerekiyorsa onu yapacağını söylemişti.

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