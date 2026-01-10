İSTANBUL 15°C / 9°C
  Trump'tan İran'a müdahale sinyali: Biz hazırız
Dünya

Trump'tan İran'a müdahale sinyali: Biz hazırız

ABD Başkanı Donald Trump, 'İran özgürlüğü hiç olmadığı kadar arıyor... Biz bu konuda yardım etmeye hazırız' dedi.

10 Ocak 2026 Cumartesi 22:27
Trump'tan İran'a müdahale sinyali: Biz hazırız
Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, Venezuela ve İran ile ilgili yeni paylaşımlar yaparak, bu ülkelerin geleceğine dair yorumlarda bulundu.

Venezuela petrolünün pazarlanmasına ilişkin petrol şirketlerinin yöneticileriyle toplantı yaptığını hatırlatan Trump, paylaşımında, "Venezuela halkını seviyorum ve Venezuela'yı yeniden zengin ve güvenli hale getiriyorum. Bunu mümkün kılan herkesi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran'da bir süredir devam eden gösterilere dikkati çektiği diğer paylaşımında, ABD'nin İran halkına "yardıma hazır olduğunu" belirtti.

Trump, "İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

