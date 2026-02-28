İSTANBUL 8°C / 4°C
Dünya

Trump'tan İran'a ''nükleer'' rest: Kilit cümleyi söylemek istemiyorlar!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın belirli düzeyde de olsa nükleer zenginleştirme yapamayacağını belirterek, 'Sadece kilit cümleyi söylemek istemiyorlar: ‘Nükleer silaha sahip olmayacağız.' Bunu açıkça söylemeleri gerekiyor: ‘Nükleer silahımız olmayacak.' Ama bunu bir türlü diyemiyorlar. Biraz zenginleştirme yapmak istiyorlar. O kadar petrolünüz varken zenginleştirme yapmanıza gerek yok. Müzakerelerden memnun değilim.' dedi.

IHA28 Şubat 2026 Cumartesi 07:54 - Güncelleme:
Trump'tan İran'a ''nükleer'' rest: Kilit cümleyi söylemek istemiyorlar!
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Teksas eyaletindeki Corpus Christi Limanı'nda basına açıklamalarda bulundu.

İran'la yürütülen nükleer müzakerelere değinen Trump, İran'ın bir anlaşma yapması gerektiğini, ancak buna yanaşmadığını vurguladı. 47 yıldır İran'la uğraştıklarını ve İran destekli birçok saldırının ABD'yi hedef aldığını söyleyen Trump, "Buna çok uzun süre katlanamazsınız" değerlendirmesinde bulundu.

Müzakerelerde şimdiye dek elde edilen sonuçlardan memnun olmadığının altını çizen Trump, "Sadece kilit cümleyi söylemek istemiyorlar: 'Nükleer silaha sahip olmayacağız.' Bunu açıkça söylemeleri gerekiyor: 'Nükleer silahımız olmayacak.' Ama bunu bir türlü diyemiyorlar. Biraz zenginleştirme yapmak istiyorlar. O kadar petrolünüz varken zenginleştirme yapmanıza gerek yok. Müzakerelerden memnun değilim" şeklinde konuştu.

Trump, "Ben 'hiç zenginleştirme yok' diyorum. Yüzde 20 de değil, yüzde 30 da değil. Hep yüzde 20, yüzde 30 istiyorlar. Bunu sivil amaçlarla istediklerini söylüyorlar, sözde sivil kullanım için. Bana pek sivil kullanım amaçlı gelmiyor. Bu yüzden bundan memnun değilim" ifadelerini kullandı.

TRUMP, OBAMA YÖNETİMİNİ SUÇLADI

İran'a olası saldırıya ilişkin kararın ne zaman verileceği yönündeki soruya yanıt vermekten kaçınan Trump, "Barack Obama döneminde İran'la yapılan nükleer anlaşma, gelmiş geçmiş en kötü anlaşmaydı. Kimse bu kadar saçma bir anlaşma görmedi. Eğer o anlaşma yürürlükte kalsaydı, ben iptal etmeseydim, İran şu anda nükleer silaha sahip olurdu ve oyun tamamen değişmiş olurdu" diye konuştu.

Eleştirdiği bu anlaşmanın çok kısa vadeli olduğunu aktaran Trump, "Bunu ben iptal ettim ama etmeseydim bile şu anda süresi dolmuş olurdu. Obama'nın yaptığı şey, gerçekten en akılsızca anlaşmalardan biriydi. Hayatımda çok saçma anlaşma gördüm, bu da onlardan biriydi" dedi.

Trump, İran'a olası saldırının bedelinden endişe duyup duymadığı sorusuna da, "Hayır, endişeli değilim. Ben insanların hayatları için endişeleniyorum. Bu ülkenin uzun vadeli bekası için endişeleniyorum. Asıl umursadığım şey bu" yanıtını verdi.

