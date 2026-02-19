Trump'tan İran'a nükleer silah resti: Ne olacağını 10 gün içinde göreceğiz

ABD Başkanı Trump, Washington'da düzenlenen Gazze Barış Forumu toplantısında İran'a yönelik söylemlerini yineledi.

İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağının altını çizen Trump, Orta Doğu'daki barışın ancak nükleer silahı olmayan bir İran ile mümkün olabileceğini ifade etti.

Trump, "İran'la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur." diyerek, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in İranlılarla çok iyi görüşmeler yaptığını söyledi.

ABD Başkanı, "Orta Doğu'da bir adım daha ileri atabiliriz, ya da atamayabiliriz. Belki de bir anlaşma yapacağız, bunu muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde öğreneceksiniz." diye konuştu.

Tahran ile "anlamlı bir anlaşma" yapmanın tarihsel olarak zor olduğunu kabul ettiklerini anlatan Trump, müzakerelerin iyi geçtiğini ancak kendilerinin olumsuz sonuca da hazır olduklarını aktardı.

Trump, Gazze'de barış süreciyle birlikte Orta Doğu'da barış için önemli bir mesafe kat edildiğini dile getirerek, Tahran'a, "Şimdi, İran'ın, yaptığımız işi tamamlayacak bir yola bizimle birlikte çıkma zamanıdır. Eğer bize katılırlarsa bu harika olur. Katılmazlarsa da harika olur, ama çok farklı bir yoldan." sözleriyle seslendi.

İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını yeniden vurgulayan ABD Başkanı, "Onlar nükleer silaha sahip olamazlar, yoksa Orta Doğu'da barış sağlanamaz." değerlendirmesini yaptı.

"ABD, GAZZE BARIŞ KURULU'NA 10 MİLYAR DOLAR KATKIDA BULUNACAK"

Gazze konusunda ise Trump, "Biz, bu zamana kadar kurulmuş en önemli, saf niyetle barışı isteyen kurulu kurduk. ABD, Gazze Barış Kurulu'na 10 milyar dolar katkıda bulunacak. Çok daha aydınlık bir gelecek için burada toplandık, Gazzelilerin aydın geleceği için burada toplandık. Ben göreve geldiğimden itibaren birçok canavarı durdurdum. Kimse bana inanmasa da sorun değil. Barıştan daha pahalı ne vardır ki? Mutlaka savaşı durdurmak ve bitirmek zorundasınız. Onları bir araya getirmek istediğim zaman önce karşı çıktılar ama sonra bir anlaşma yaptık, sarıldılar, anlaşmaları imzaladılar ve barışı elde ettik" dedi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI, GAZZE İÇİN OLUŞTURULAN BARIŞ KURULUNUN DÜNYADA "MODEL OLMASINI" UMDUKLARINI BELİRTTİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde, Gazze için oluşturulan Barış Kurulunun dünyadaki diğer karmaşık ve zor durumlar için bir model teşkil etmesini umduklarını vurguladı.

Rubio, ABD Başkanı Trump'ın başkanlığında başkent Washington'da bir araya gelen Barış Kurulunun ilk toplantısında konuştu.

Gazze'deki durumu "çok özel bir kriz" olarak niteleyen ve bu krizi mevcut uluslararası kurumların çözemediğini savunan Rubio, bunun için özel bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Marco Rubio, "Gazze'deki bu durum, mevcut yapılar çerçevesinde, geleneksel yaklaşımlar altında çözülemezdi. Bu yüzden Birleşmiş Milletlere (BM) gittik ve bu grubu oluşturmak ve bu ülkeleri bir araya getirerek çok özel ve benzersiz bir soruna yönelik çözümler üretmek için onayını aldık." dedi.

Daha önlerinde uzun bir yol ve yapılacak çok iş olduğunu belirten Rubio, Barış Kuruluna katılan ülkelere teşekkür ederek, "Umarım bu, diğer karmaşık ve zor durumlar için bir model teşkil eder, böylece aynı şekilde çözülebilirler." ifadesini kullandı.

Rubio, "Gazze için B planı yok. B planı savaşa geri dönmek. Burada kimse bunu istemiyor. A planı ise ileriye giden tek yol; Gazze'yi kalıcı ve sürdürülebilir bir barış içinde yeniden inşa etmek, herkesin orada yan yana yaşayabilmesi ve bir daha asla çatışmaya, savaşa, insan acısına ve yıkıma geri dönme endişesi duymamasıdır." diye konuştu.

"BARIŞ KURULUNDAKİ ÜLKELER, ABD'DEKİ TRİLYONLARCA DOLARLIK YATIRIMI İFADE EDİYOR"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de burada yaptığı konuşmada, sadece barışı değil ayrıca barışın kalıcı olmasını sağlamak gerektiğini vurgulayarak, Barış Kurulunun temel amacının bu olduğunu dile getirdi.

Vance, Barış Kurulunun barışı teşvik etmenin yanı sıra ABD halkı için de "inanılmaz bir refah yaratacağını" söyleyerek, "Burada temsil edilen ülkeler, ABD'deki trilyonlarca dolarlık yatırımı ifade ediyor." dedi.

Başkan Donald Trump'ın liderliği olmadan tüm bunların mümkün olmayacağını kaydeden Vance, "Buradaki ekonomiler, Amerikan fabrikalarında üretilen ve Amerikalı işçiler tarafından yapılan ürünleri alan milyonlarca Amerikalı insanın işini temsil ediyor ve bu da barışa odaklanılmadan mümkün olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.