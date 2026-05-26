  Trump'tan İran'a nükleer ültimatom: Ya teslim edilecek ya imha edilecek
Dünya

Trump'tan İran'a nükleer ültimatom: Ya teslim edilecek ya imha edilecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elindeki yaklaşık 400 kilogram zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye teslim edilerek imha edilmesini ya da UAEA gözetiminde yerinde yok edilmesini istedi. Ateşkes sürecinde devam eden müzakerelerde uranyum meselesi en kritik gündem maddesi olarak öne çıktı.

AA26 Mayıs 2026 Salı 01:41 - Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile süren nükleer müzakerelerde en hassas konulardan biri olan zenginleştirilmiş uranyum meselesiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Trump, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda İran'a iki net seçenek sundu. Bu hamle, ABD-İran arasındaki ateşkes görüşmelerinde dengeleri yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.

TRUMP'TAN İRAN'A İKİ ŞARTLI URANYUM ÜLTİMATOMU

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zenginleştirilmiş uranyum (nükleer toz) ya derhal ABD'ye teslim edilerek buraya getirilip imha edilecek ya da tercihen İran'ın işbirliği ve koordinasyonu içinde Atom Enerjisi Komisyonu veya eşdeğeri kurumun şahitliğinde, yerinde veya kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecektir." ifadelerini kullandı.

400 KİLOGRAM URANYUM MÜZAKERELERİN KADERİNİ BELİRLİYOR

Ateşkes sürecinde bulunan ABD/İsrail ve İran Savaşı'nı sonlandırmak için taraflar arasında müzakereler devam ederken, İran'ın elinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 400 kilogram civarındaki zenginleştirilmiş uranyumun durumu görüşmelerdeki ana maddelerden birini oluşturuyor.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

01.19 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye getirilerek veya İran ile işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) eşliğinde imha edilmesi gerektiğini belirtti.

01:14 İran basını, dün gün doğumunda İran'ın Basra Körfezi'ndeki Lark Adası'nın güneyindeki gemilere yönelik ABD-İsrail saldırısında en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

23:44 İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

  • zenginleştirilmiş uranyum
  • Trump İran
  • ABD İran müzakereleri
  • nükleer kriz
  • UAEA

