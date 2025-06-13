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Dünya

Trump'tan İran'a saldırı tehdidi: Daha da acımasız olacak

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından, Tahran'ın 'geriye hiçbir şey kalmadan' önce bir anlaşma yapması gerektiğini belirtti. Son saldırılarla İran'da ciddi ölçüde yıkım ve ölümün yaşandığına dikkati çeken Trump, 'Ancak bu katliamın sona ermesi için hala zaman var, bir sonraki planlanan saldırılar daha da acımasız olacak.' ifadesini kullandı.

AA13 Haziran 2025 Cuma 13:49 - Güncelleme:
Trump'tan İran'a saldırı tehdidi: Daha da acımasız olacak
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından, Tahran'ın "geriye hiçbir şey kalmadan" önce bir anlaşma yapması gerektiğini belirtti.

Trump, İran ile İsrail arasında yükselen tansiyon üzerine Truth Social sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Tebriz Havalimanı'nın yakını vuruldu

"İran'a anlaşma yapması için şans verdim. Onlara 'sadece yapmalarını' söyledim ama ne kadar çabalasalar da ne kadar yaklaşsalar da bunu başaramadılar." ifadelerini kullanan Trump, ABD'nin en gelişmiş ve ölümcül silahları ürettiğini, İsrail'in bunların çoğuna sahip olduğunu ve kullandığını İran'a ilettiğini kaydetti.

Trump, Washington ile Tahran arasındaki nükleer anlaşma müzakerelerine atıfta bulunarak, "İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalıdır." görüşünü paylaştı.

Başkan Trump, "Bazı İranlı şahinler, çok cesur konuştular ama olacaklardan habersizlerdi. Şimdi (şahinlerin) hepsi öldü. Durum daha da kötüleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu alarmda!

Son saldırılarla İran'da ciddi ölçüde yıkım ve ölümün yaşandığına dikkati çeken Trump, "Ancak bu katliamın sona ermesi için hala zaman var, bir sonraki planlanan saldırılar daha da acımasız olacak." ifadesini kullandı.

İSRAİL, İRAN'DA BİRÇOK KENTE SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İran'dan İsrail'e karşı saldırı

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