Dünya

Trump'tan İran'a sert çıkış: Kesinlikle kabul edilemez

ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran savaşında saldırıların sonlandırılması için sunulan taslağa İran'ın verdiği yanıtı sosyal medyadan sert bir dille eleştirdi. Trump'ın 'kabul edilemez' açıklaması, ateşkes sürecine ilişkin belirsizliği derinleştirdi.

AA11 Mayıs 2026 Pazartesi 00:47 - Güncelleme:
ABD ile İran arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. Saldırıların sonlandırılması amacıyla ABD tarafından hazırlanan taslağa İran'ın verdiği yanıt, Beyaz Saray'da sert bir karşılık buldu. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İran'ın yanıtını doğrudan hedef aldı ve diplomatik sürecin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı.

TRUMP'TAN İRAN'A 'KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ' TEPKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran savaşında saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran'ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda Trump, "İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İran basını, Tahran yönetiminin saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara ilettiğini aktarmıştı.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
00.32 İran ordusu, ülkenin güneybatısında "düşmana" ait bir insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

00.01 ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran savaşında saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran'ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

23.41 ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yer altında tutulduğu öne sürülen zenginleştirilmiş uranyuma ilişkin, "Bunu istediğimiz zaman ele geçirebiliriz. Sürekli gözetim altında tutuyoruz. Eğer biri oraya yaklaşırsa bunu biliriz ve onları havaya uçururuz" dedi.

23.20 İran'ın, saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara iletmesinin ardından soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği bildirildi.

23.13 İran lideri Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesabından Basra Körfezi'ne ilişkin "Yeni bölgesel düzenin habercisi" başlığıyla 10 maddelik açıklama yayımlandı.

23.03 Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, "İran ile savaş bitmedi. Uranyum zenginleştirme tesisleri lağvedilmeli ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum ortadan kaldırılmalı. Daha yapılacak çok iş var. Kapasitelerini büyük ölçüde azaltmış olsak da İran hala çeşitli imkanlara sahip" dedi.

  • Trump İran
  • ABD İran savaşı
  • ateşkes taslağı
  • Donald Trump
  • İran ABD gerilimi

