ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte ABD futbol ligi MLS'te şampiyon olan Inter Miami takımı oyuncuları ile bir araya geldi. Trump, etkinliğin başında İran'a yönelik operasyonları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin İsrail ile birlikte ve planlanan takvimin çok daha ilerisinde İran'a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü söyleyen Trump, "İran'ın füze ve insansız hava aracı kapasitesinin büyük bir kısmını, kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği bir şekilde vurup yok ediyoruz. Bir füze fırlattıkları anda, dört dakika içinde vuruluyor. Ne olduğunu anlamıyorlar" ifadelerini kullandı.

"24 GEMİ KAYBETTİLER"

ABD'nin dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduğunu vurgulayan Trump, "Donanmaları yok oldu. Üç günde 24 gemi kaybettiler. Bu gerçekten çok fazla. Uçaksavar sistemleri yok oldu. Hava kuvvetleri kalmadı. Hava savunmaları yok. Tüm planları sonuçsuz kaldı. İletişim hatları koptu. Füzeleri ve fırlatma rampaları gitti; sırasıyla yaklaşık yüzde 60 ve yüzde 64 oranında yok edildi" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORLAR, ANCAK GEÇ KALDILAR"

İran'ın bir yandan savaşmak isterken, diğer yandan arayıp "Nasıl anlaşma yaparız?" diye sorduğunu öne süren Trump, "Ben de diyorum ki: Biraz geç kaldınız. Şu anda biz daha çok savaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu. İran'ın 47 yıldır şiddet ve dehşet yaydığını iddia eden Trump, "Sokakta bacakları veya kolları olmayan, yüzleri çok ağır yara almış insanlar gördüğünüzde bilin ki bunun yüzde 95'i İran yüzündendi. Biz ve diğer başkanlar bununla yaşamak zorunda kaldık" dedi. Trump, ABD ordusunun harika bir iş çıkardığını belirterek, "Şimdiye kadar görülmüş en muazzam ordu" değerlendirmesinde bulundu.

"PETROL BÜYÜK ÖLÇÜDE DENGELENDİ"

Trump, İran'a yönelik saldırıların ardından artan petrol krizi endişelerine de değindi. Körfezden geçen tankerlere siyasi risk sigortası sunmak da dâhil olmak üzere, petrol fiyatlarını düşürmeye yönelik adımlar attıklarını hatırlatan Trump, "Petrol üzerindeki baskıyı azaltmaya yönelik yeni adımlar da kapıda ve petrol şu anda büyük ölçüde dengelenmiş görünüyor" dedi.

TRUMP'TAN İRAN KOLLUK KUVVETLERİNE DOKUNULMAZLIK TEKLİFİ

Trump, İran rejiminin silahlı güçlerine seslenerek, "İran Devrim Muhafızları'nın tüm üyelerine, orduya ve polise silahlarını bırakmaları çağrısında bulunuyorum. Şimdi İran halkı için ayağa kalkma ve ülkenizi geri almaya yardım etme zamanıdır" dedi. Silah bırakan İran kolluk kuvvetlerine dokunulmazlık sağlanacağını kaydeden Trump, "Size dokunulmazlık vereceğiz ve tarihin doğru tarafında olma imkanı tanıyacağız. Olması gereken tam olarak bu. Tam dokunulmazlık ile güvende olacaksınız ya da kaçınılmaz bir ölümle yüzleşeceksiniz. Ve ben bunun olmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

TRUMP, YENİ İRAN'IN İNŞASINDA DİPLOMATLARDAN YARDIM İSTEDİ

Dünyanın farklı ülkelerinde bulunan İranlı diplomatlara da seslenen Trump, "İranlı diplomatlara da sığınma başvurusunda bulunmaları ve yeni ve daha iyi bir İran'ın inşasına yardımcı olmaları çağrısı yapıyoruz" dedi. Trump, olası bir rejim değişikliği sonrasında göreve gelecek İran yönetiminin komşularını tehdit edemeyeceğinden emin olacaklarını da sözlerine ekledi.