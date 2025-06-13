Trump'tan İran'a tehdit: Daha serti yolda

Trump, İran'dan yetkililerin kendisine ulaştığını ve onu görüşmeye davet ettiklerini söyledi. ABD Başkanı, kendisini arayan kişilerin isimleri sorulduğunda, "En son birlikte çalıştığımız insanlar. Şimdi birçoğu ölü" dedi.

İsrail'in düzenlediği saldırıda kullanılan ekipmanlara ilişkin konuşan Trump, "Dünyadaki en iyi ekipman olan Amerikan üretimi ekipmanları kullandılar" ifadelerini kullandı.

"ÇOK SERT BİR DARBE YEDİLER, ÇOK DAHA FAZLASI YOLDA"

Trump, başka bir ABD merkezli televizyon kanalı olan ABC News'e yaptığı açıklamada ise İsrail'in saldırısına ilişkin, "Bence harika oldu. Onlara her şansı tanıdık ama bunu değerlendirmediler. Çok sert bir darbe yediler. Birinin en sert vurulabileceği kadar sert vuruldular ve daha sertleri yolda. Çok daha fazlası yolda" diye konuştu.

"UYARI MI? BİZ ZATEN HABERDARDIK"

Trump, ABD'li basın kuruluşu Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada İsrail'in saldırı öncesinde ABD'yi nasıl uyardığı sorusuna, "Uyarı mı? Ne uyarısı, biz zaten olacaklardan haberdardık" cevabını verdi.

Trump, dün Netanyahu ile konuştuğunu ve bugün tekrar görüşmeyi planladığını aktarırken, İsrail'in gerçekleştirdiği operasyon için "Nazikçe söylemek gerekirse gayet başarılı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMININ AKIBETİ BELİRSİZ

ABD Başkanı, İngiltere merkezli basın kuruluşu Reuters'e yaptığı bir açıklamada da İsrail'in saldırılarından sonra İran'ın faaliyet gösteren bir nükleer programı kalıp kalmadığının bir muamma olduğunu söyledi.

"İRAN'I UTANÇTAN VE ÖLÜMDEN KURTARMAYA ÇALIŞTIM"

Trump, Pazar günü ABD ve İran'ın nükleer görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığını fakat İran'ın katılım sağlayacağından emin olamadığını aktarırken, İran'ın mutabakata varması için geç kalmadığını belirtti. ABD Başkanı, saldırıya ilişkin, "Her şeyi biliyorduk. İran'ı utançtan ve ölümden kurtarmaya çalıştım. Bunun için çok çalıştım çünkü anlaşmaya vardığımızı görmeyi çok istiyordum. Halen çok geç değil, bir karara varabilirler diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda bölgede bir savaş çıkmasından endişe duymadığını dile getirdi.

"BELKİ ŞİMDİ DAHA CİDDİ BİR ŞEKİLDE MÜZAKERE EDERLER"

Trump, ABD merkezli basın kuruluşu Axios'a yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının İran ile nükleer müzakereleri aksatıp aksatmayacağına ilişkin soruyu, "Sanmıyorum. Aksine, belki şimdi daha ciddi bir şekilde müzakere ederler" şeklinde cevapladı. Trump, İran'ın bir anlaşmaya varmak için artık daha fazla sebebi olduğunu söyledi.

İRAN GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALDI

İranlı yetkililer ise İsrail'in saldırısının ardından yaptıkları açıklamalarda, İran'ın ABD ile Umman'da Pazar günü gerçekleşmesi planlanan nükleer müzakerelere katılım sağlamayı düşünmediğini belirtti. İran ve Umman basını, görüşmelerin süresiz olarak askıya alındığını bildirdi.