Dünya

Trump'tan İran'a tehdit... ''Kötü şeyler olacak''

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru giden büyük gemilerinin olduğunu belirterek, 'İran'la bir anlaşmaya varmak isterim. Şu anda İran'la görüşüyoruz. Eğer anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak.' dedi.

3 Şubat 2026 Salı 01:21
Trump'tan İran'a tehdit... ''Kötü şeyler olacak''
ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde İran gündemi ile Rusya-Ukrayna görüşmelerinde son durumu değerlendirdi.

Trump, bir yandan İran'a doğru giden "çok büyük" gemilerinin olduğunu kaydederken, öte yandan bu ülke yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

"İran'la bir anlaşmaya varmak isterim. Şu anda İran'la görüşüyoruz. Eğer anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak." şeklinde konuşan Trump, diplomatik sürece açık olduğu mesajını verdi.

İran'la ilgili sürecin olumsuz seyretmesi halinde neler olabileceği sorusuna, "Bunu size söylemem aptalca olurdu." yanıtını veren Trump, İran'la görüşmelerinin sürdüğüne işaret etti.

"BENCE UKRAYNA VE RUSYA İLE ÇOK İYİ GİDİYORUZ"

Trump, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri konusunda da ümitli olduklarını ve görüşmelerin iyi gittiğini vurguladı.

Barış anlaşması ihtimaline ilişkin olumlu bir değerlendirme yapan Trump, "Bence Ukrayna ve Rusya ile çok iyi gidiyoruz. Bunu ilk kez söylüyorum, bence şu anda iyi gidiyoruz, belki yakında iyi haberler alırız." diye konuştu.

Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den her iki ülkedeki aşırı soğuk havaları gerekçe göstererek "Ukrayna'yı bir hafta vurmaması" yönünde ricada bulunduğunu ve Putin'in de bunu kabul ettiğini bir kez daha yineledi.

