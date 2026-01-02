İSTANBUL 8°C / 6°C
2 Ocak 2026 Cuma
Trump'tan İran'a tehdit: Silahlarımız ateş etmeye hazır! Tahran'dan cevap geldi

ABD Başkanı Trump, 'İran, her zamanki gibi barışçıl protestocuları vurup şiddetle öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız' dedi. İran dini lideri Hamaney'in başdanışmanı Laricani Trump'ın çıkışına karşılık, 'Trump, ABD'nin İran'a müdahalesinin tüm bölgede kaosa yol açacağını bilmelidir.' ifadelerini kullandı.

AA2 Ocak 2026 Cuma 11:14 - Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tahran yönetiminin protestoculara karşı güç kullanması halinde ABD'nin devreye gireceğini bildirdi.

ABD'nin herhangi bir müdahaleye hazır olduğuna işaret eden Trump, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

- İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu ve yetkililere, "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru da yaralanmıştı.

1 Ocak'ta Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda da 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

