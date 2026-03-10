İSTANBUL 16°C / 4°C
10 Mart 2026 Salı
  • Trump'tan İran'a tehdit: Yirmi kat daha sert şekilde vururuz
Dünya

Trump'tan İran'a tehdit: Yirmi kat daha sert şekilde vururuz

ABD Başkanı Donald Trump, 'İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından bugüne kadar aldığı darbelerden yirmi kat daha sert bir şekilde vurulacaktır' açıklamasında bulundu.

10 Mart 2026 Salı 07:21
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Hürmüz Boğazı'ndaki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İran yönetimini uyaran Trump, "İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından bugüne kadar aldığı darbelerden yirmi kat daha sert bir şekilde vurulacaktır" dedi. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde İran'ın yeniden inşasını zorlaştıracak hedefleri de vuracaklarını belirten Trump, "Ölüm, ateş ve öfke onların üzerine çökecek. Ama umarım ve dua ediyorum ki bu olmaz" ifadelerini kullandı. Trump, "Bu, ABD'nin Çin'e ve Hürmüz Boğazı'nı yoğun olarak kullanan tüm ülkelere bir hediyesidir. Umarım bu, büyük takdir görecek bir jest olur" dedi.

