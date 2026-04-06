ABD ile İran arasındaki nükleer gerilim yeni bir eşiğe ulaştı. Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran'a saat vererek sivil altyapıyı hedef alacağı tehdidinde bulundu ve diplomasi masasındaki tansiyonu zirveye çıkardı.

TRUMP'TAN İRAN'A SAATLİ BOMBA: YARIN GECE SAAT 12'YE KADAR SÜRE

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 1,5 saat süren basın toplantısının ilk bölümünde, İran'ın düşürdüğü iki F-15 savaş uçağının mürettebatının nasıl kurtarıldığını anlatan Trump, soru-cevap bölümünde ise İran'a verdiği sürede bir anlaşma sağlamayı umduklarını vurguladı.

Trump, ABD doğu saatiyle salı akşamı 20.00'ye kadar İran'la bir anlaşmaya varmış olmayı umduğunu belirterek, anlaşma sağlanmaması durumuna ilişkin ise "Bütün ülke (İran) tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir." dedi.

"HER KÖPRÜ YERLE BİR EDİLECEK, HER SANTRALİ DEVRE DIŞI KALACAK"

İran'a yönelik daha önceki tehditlerini yineleyen ABD Başkanı, anlaşma sağlanamaması halinde, "Bir planımız var; yarın gece saat 12'ye kadar İran'daki her köprü yerle bir edilecek, İran'daki her elektrik santrali devre dışı kalacak ve bir daha asla kullanılamayacak." diye konuştu.

ABD Başkanı, "Onlarla görüşüyoruz. Yarın akşam ABD doğu saati ile akşam saat sekize kadar süreleri var ama görüşmeler devam ediyor. Sanırım iyi gidiyor ama sonucu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

TRUMP CENEVRE SÖZLEŞMESİ ENDİŞELERİNİ REDDETTİ

İran'ın sivil altyapısını hedef almanın Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olup olmadığı yönündeki bir soruya yanıt veren Trump, bu konuda endişeli olmadığını söyledi.

Soruyu soran New York Times (NYT) muhabirine "yalan haber" nitelemesi yapan ABD Başkanı, daha sonra soruya, "Umarım bunu yapmak zorunda kalmam." diye karşılık verdi.

TRUMP'TAN TAHRAN'A MESAJ: ANLAŞMANIN KADERI SİZE BAĞLI

Trump, İran'la savaşın sonuna gelip gelmedikleri konusundaki sorulara, bunun Tahran'daki yönetimin tavrına bağlı olduğunu belirterek, görüşmelerin sonucunu beklemeleri gerektiğini söyledi.

İran'dan tam olarak nasıl bir anlaşma beklediğini anlatan ABD Başkanı, "Benim için kabul edilebilir bir anlaşma yapmalıyız ve bu anlaşmanın bir parçası da petrol ve diğer her şeyin (Hürmüz Boğazı'ndan) serbest geçişinin sağlanması olacak." dedi.