Trump'tan İran'a yeni tehdit: Uymayan bedelini öder

İran'da savaşın 40. gününde 15 günlük ateşkes kararı alındı. Ancak İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a saldırıları nedeniyle pürüz çıktı. İran, Lübnan'da ateşkesin de 10 maddelik planın parçası olduğunu savunuyor. ABD ve İsrail ise ateşkesin Hizbullah'ı kapsamadığı görüşünde.

TRUMP'TAN İRAN'A YENİ TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı son paylaşımda, İran ile varılan geçici ateşkes sürecine ilişkin sert mesajlar verdi. Trump, Tahran yönetiminin "gerçek anlaşmaya" tam olarak sadık kalmaması durumunda, bölgedeki Amerikan askeri varlığının harekete geçeceğini duyurdu.

Trump, İran'ın tüm şartları yerine getirdiğinden emin olunana kadar ABD'ye ait gemi, uçak ve askeri personelin mevcut mevzilerini koruyacağını belirtti.

Anlaşmanın bozulması ihtimalini "düşük bir olasılık" olarak nitelendiren Trump, buna rağmen yaşanacak bir aksilikte çatışmanın "daha önce hiç görülmemiş bir güçle" başlayacağı tehdidinde bulundu.

Trump paylaşımında, "Büyük ordumuz şu an dinleniyor ve bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Eğer herhangi bir nedenle bu gerçekleşmezse, ki bu son derece düşük bir ihtimal, o zaman "Çatışma Başlar", daha büyük, daha iyi ve daha güçlü bir şekilde, daha önce hiç görülmemiş bir şekilde. Uzun zaman önce kararlaştırılmıştı ve tüm sahte söylemlere rağmen - NÜKLEER SİLAHLAR YOK OLACAK ve Hürmüz Boğazı AÇIK VE GÜVENLİ OLACAK. Bu arada büyük ordumuz dinleniyor, aslında bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor. AMERİKA GERİ DÖNDÜ!"

"NÜKLEER SİLAH YOK, BOĞAZ AÇIK KALACAK"

Daha önce alınan kararların arkasında durduğunu vurgulayan Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin verilmeyeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın "açık ve güvenli" kalacağını yineledi.

Washington yönetiminin bölgedeki sahte söylemlere itibar etmeyeceğini belirten Trump, "Amerika geri döndü" mesajıyla kararlılık vurgusu yaptı.

İŞTE ABD/İSRAİL İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

ABD Başkanı Trump: Anlaşma kesinleşene kadar tüm askeri birliklerimiz İran çevresinde kalacak. İran'da nükleer silah olamaz. Hürmüz Boğazı açık kalacak.

İsrail ordusu, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından İsrail'in kuzey bölgeleri hariç kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile ABD-İsrail'in İran saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki savaşı sona erdirmek ve çatışmayı azaltmak amacıyla yürütülen çabaları ele aldı.

Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak İsrail'in kuzeyindeki sınır bölgesinde yer alan Manara yerleşimine roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli geçiş rotalarını gösteren bir harita yayınlayarak, "Seyir güvenliğini sağlamak ve deniz mayınlarıyla muhtemel bir çarpışmadan kaçınmak için, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan Devrim Muhafızları donanması ile koordinasyon kurarak ve ikinci bir duyuruya kadar haritada belirtilen rotaları kullanarak geçmeleri gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Suudi Arabistan, Ürdün ve Bolivya'daki mevkidaşlarıyla ABD-İran arasındaki geçici ateşkesi ele aldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alarak, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye yönelik çabalara desteklerini teyit etti.

İran ile yapılan ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hava saldırısının ardından şiddetli patlama meydana geldi.

Bahreyn, "Washington ile Tahran arasında açıklanan ateşkes anlaşmasına rağmen çarşamba günü İran'ın Körfez ülkeleri ve Ürdün'e yönelik saldırılarının sürmesini" kınayarak, söz konusu saldırılara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Tahran Belediye Başkanı Alirıza Zakani, ABD'nin ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek, söz konusu ateşkese bağlı kalmanın bir anlamının kalmadığını söyledi.

İran'ın Huzistan Valiliği, Şuşter kenti yakınlarında insansız hava aracının düşürülmesi sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

00.35 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a, ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkese tüm tarafların uymasını istediğini söyledi.

00.16 ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını belirterek, "Asla böyle bir söz vermedik." dedi.

- ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.