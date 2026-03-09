İSTANBUL 16°C / 4°C
Dünya

Trump'tan “İran'ı yok ettik” iddiası: Savaşı büyük ölçüde tamamladık

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaştaki hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını söyleyerek 'Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişim araçları yok, hava kuvvetleri yok.' dedi.

AA9 Mart 2026 Pazartesi 23:12 - Güncelleme:
Trump'tan “İran'ı yok ettik” iddiası: Savaşı büyük ölçüde tamamladık
Amerikan CBS News kanalına telefonla mülakat veren ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'la savaşın yakında sona erebileceğini ima ederek "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri yok." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, İran konusunda ilk başta öngörüde bulundukları hedeflere 4-5 haftalık süreden "çok daha erken" ulaştıklarını iddia etti.

"HAMANEY'İN YERİNE GEÇECEK BİRİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Öte yandan Trump, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yönetime gelmesinden memnun olmadığını dile getirerek "Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey." dedi.

Trump, "Hamaney'in yerine geçecek birini düşündüğünü" belirtti, ancak bu kişinin kim olduğuna ilişkin ayrıntılara değinmedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KONTROL ALTINA ALABİLİRİZ" MESAJI

ABD Başkanı Trump, röportajda, Hürmüz Boğazı'na ilişkin de önemli mesajlar verirken, "boğazın kontrolünü ele geçirmeyi düşündüğünü" belirtti.

Trump, İran'a yönelik "Ateş edecekleri her şeyi ateşlediler, şirinlik yapmaya kalkışmasalar iyi olur, yoksa o ülkenin sonu gelir." ifadelerini kullandı.

