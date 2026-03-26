  • Trump'tan İran'la müzakere açıklaması... ''Anlaşma için yalvarıyorlar''
Dünya

Trump'tan İran'la müzakere açıklaması... ''Anlaşma için yalvarıyorlar''

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşıyla ilgili olarak, 'İran'da büyük bir hasar bıraktık. Toparlanmaları mümkün değil. Anlaşma için yalvarıyorlar' dedi.

HABER MERKEZİ26 Mart 2026 Perşembe 17:43 - Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın füze rampalarının yaklaşık %90'ını ve muhtemelen füzelerinin de yüzde 90'ından fazlasını imha ettiklerini açıkladı.

Donald Trump, İran savaşıyla ilgili olarak, "İran'da büyük bir hasar bıraktık. Toparlanmaları mümkün değil. Anlaşma için yalvarıyorlar" dedi.

Trump, "İran benimle anlaşma yapmak için yalvarıyor. Olanları gören herkes neden anlaşma yapmak istediklerini anlar" dedi.

Trump, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

2-3 hafta içinde nükleer silahla saldıracaklardı. İzin vermedik. Onları gömdük.

Büyük yıkım yaptık, mecburduk.

İngiltere'nin yardımına ihtiyacımız yok.

İran rejimi bitti. Yok edildiler.

