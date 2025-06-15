Trump, İsrail-İran çatışması hakkında ABC News'e açıklama yaptı.

ABC News'ten Rachel Scott'a konuşan Trump, İsrail-İran çatışması için şu an ABD'nin müdahil olmadığını belirterek "Ancak müdahil olmamız mümkün." dedi.

Trump, ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmada arabulucu olmasına "açık" olduğunu vurgulayarak, "O hazır. Beni aradı. Uzun uzun konuştuk." ifadesini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mısır ve Etiyopya arasındaki gerginliğe kendisinin müdahil olması neticesinde barış geldiğini öne sürerek, "Aynı şekilde, İsrail ve İran arasında da yakında barış olacak. Şu anda birçok görüşme ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum, ama sorun değil, insanlar anlıyor." ifadelerini kullandı.