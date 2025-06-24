Trump'tan İsrail'e ateşkes uyarısı: Tüm uçaklar geri dönecek

Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Zirvesine hareket etmeden önce Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, saldırıların devam etmesinden hayal kırıklığı duyduğuna işaret etti

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA ATEŞKES UYARISI

CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail ve İran arasında varılan ateşkesi telefonda "son derece katı ve açık" konuştuğunu yazdı.

CNN'in haberine göre, ismi paylaşılmayan Beyaz Saray yetkilileri de bu sabah Trump'ın, Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Yetkililer, Trump'ın, ateşkesin "sürdürülmesi konusunda son derece katı ve açık konuştuğunu" öne sürerek Netanyahu'nun, konunun ciddiyetini ve ABD Başkanı'nın endişesini anladığını ifade etti.

Trump, İran'ın da İsrail'in de ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, bunu "kasıtlı" olarak yapıp yapmadıklarından emin olmadığını söyledi. Dün gördüğü birçok şeyden memnun olmadığını kaydeden Trump, "İsrail'in ateşkes sağlanır sağlanmaz saldırmasının" hoşuna gitmediğini bildirdi. Trump, İsrail'in bu sabah operasyon düzenlediğinin altını çizerek, "İsrail'in sakinleşmesini sağlamalıyım." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in bu sabah yaptıklarından memnun olmadığını söyleyen Trump, bu durumu durdurup durduramayacağına bakacağını dile getirdi. Trump, İran'ın nükleer tesisine ilişkin ise "İran nükleer tesisini bir daha asla yeniden inşa edemeyecek. Orası tamamen yıkıma uğradı." dedi. Ateşkesin ardından İsrail'in "hiç görülmedik şekilde" saldırıda bulunduğunu belirten Trump, "Onlardan memnun değilim. İran'dan da memnun değilim ancak İsrail'in bu sabah yaptıklarından hiç hoşnut değilim." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, "(İsrail-İran) O kadar uzun süredir ve o kadar şiddetli çatışıyorlar ki ne halt ettiklerini bilmiyorlar." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, sonrasında Truth Social sosyal medya hesabından, İran ve İsrail arasında varılan ateşkese ilişkin yeni açıklama yaptı. İsrail'in İran'a saldırmayacağını belirten Trump, "İsrail İran'a saldırmayacak. Tüm uçaklar geri dönecek ve İran'a dostça 'uçak selamı' verecek. Kimse zarar görmeyecek. Ateşkes yürürlükte. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler." mesajını paylaştı. Trump ayrıca yaptığı diğer paylaşımda da "İran nükleer tesislerini asla yeniden inşa edemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

ATEŞKES SÜRECİ

Trump, gece saatlerinde İsrail ile İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı. Bunun üzerine ateşkesin saat 07.00'de başlayacağı bildirilmişti. İsrail, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'dan ülkeye füze atıldığını öne sürmüş, İsrail Savunma Bakanı da İran'a saldırı emri verdiğini duyurmuştu. İran Genelkurmay Başkanlığı ise İran'dan füze fırlatıldığı iddiasını yalanlamıştı.

İşte İran-İsrail savaşında dakika dakika yaşananlar:

ABD Başkanı Trump, İran'da "rejim değişikliği" görmek istemediğini belirtip, değişikliğin kaosa neden olacağını söyledi

ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu'ya "ateşkesi ihlal etme" uyarısının ardından, İsrail ordu radyosu İran'a "sınırlı saldırı" düzenlendiğini bildirdi

İran medyası: İsrail Babülser'i vurdu

İran Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanı Muhammed Rıza Zafergandi, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılarda 606 İranlının öldüğünü, 5 bin 332 kişinin ise yaralandığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası bölgede yaşanan son gelişmeleri görüştü.

ABD Başkanı Trump: İsrail İran'a saldırmayacak. Tüm uçaklar geri dönecek. Kimse zarar görmeyecek. Ateşkes yürürlükte

ABD Başkanı Trump, İsrail'e uyarıda bulunarak, "O bombaları atma. Atarsan bu büyük bir ihlal olur. Pilotlarını hemen getir" dedi.

Trump: İsrail ve İran ateşkesi ihlal etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın net bir tutumla İran'ı desteklediğini belirterek "(İsrail ile İran arasında) Ateşkes gerçekten sağlanmışsa bu, ancak memnuniyetle karşılanabilir." dedi.

İran basını, İran Genelkurmay Başkanlığının, ateşkes yürürlüğe girdikten sonra İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği iddialarını yalanladığını bildirdi.

12:01 İsrail'in Tahran'a düzenlediği son saldırıda kentteki 12 yerin hedef alındığı bildirildi. İran basınında yer alan haberlere göre, Tahran Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, Tahran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Mutemediyan, "Tahran ilinde bu sabah 12 nokta düşman tarafından saldırıya uğradı." ifadesini kullandı. İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarında 120 binanın tamamen yıkıldığını aktaran Mutemediyan, 500 binanın ise hasar aldığını kaydetti.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, ateşkes süreci ve İsrail'e yönelik saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail'e tek taraflı ateşkes dayatıldı. Düşmanın herhangi bir saldırısı olursa, kararlı yanıt vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile İran arasındaki ateşkesi duyurmasının ardından taraflara siyasi çözüm yoluna en kısa sürede dönme çağrısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın ateşkesi ihlal ettiği öne sürerek İsrail ordusuna Tahran'daki hedefleri yoğun şekilde vurma emri verdiğini duyurdu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İsrail-İran ateşkesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek İran'a diplomatik sürece katılma çağrısında bulundu.

Pakistan, İran'ın Katar'daki ABD'ye ait El-Udeyd Üssü'ne saldırmasından "derin endişe" duyduğunu belirterek, taraflara itidal çağrısı yaptı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

İran'ın saldırıları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen Katar Havayolları uçakları, bu sabah yeniden havalandı.

İsrail, İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle hava sahasını kapatmasının ardından yeniden uçuşlara açtı.

İsrail hükümeti, İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump'ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ancak tarafların teyit etmediği İsrail - İran arasındaki ateşkese ilişkin İsrailli bir yetkili "tüm taraflar uyarsa ateşkesin geçerli olacağını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkesin yürürlüğe girmesinden kısa bir süre önce İran'dan ateşlenen füzelerden birinin İsrail'in güneyinde bir binaya isabet etmesi sonucu ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkes devreye girmeden önce gece saatlerinde İran'da fırlatılmaya hazır füze rampalarına hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Trump: Ateşkes devrede, ihlal etmeyin.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, "Ateşkesi kabul ediyoruz. İsrail saldırmazsa biz de saldırmayız. Savaşı başlatan İsrail'di." dedi.

İran basını, Trump'ın tek taraflı açıkladığı ateşkesin yerel saatle başladığını belirtirken İsrail ordusu İran'dan yeni füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İran Press TV kanalı: Ateşkes başladı.

İsrail ordusu, İran'dan sabah saatlerindeki balistik füze dalgasının beşincisinin başladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkesin devreye girmesi beklenen saatten kısa bir süre önce İran'dan ateşlenen füzelerden birinin, İsrail'in güneyinde bir binaya isabet ettiği ve 3 kişinin öldüğü bildirildi.

06.17 ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkes devreye girmeden kısa bir süre önce İran'dan ateşlenen füzelerden birinin, İsrail'in güneyinde bir binaya isabet ettiği bildirildi.

05.34 ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında varılan ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, "İkisi neredeyse aynı anda yanıma geldiler ve 'Barış' dediler. Zamanın şimdi olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı.

05.27 Ateşkes tartışmaları sürerken İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurarak sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı. Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

05.20 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin henüz İsrail'le ateşkese dair bir anlaşma yapmadığını bildirdi.

04.10 İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, ismi açıklanmayan İranlı bir yetkilinin ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İran-İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını yalanladığını bildirdi.

03.44 İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan 4 insansız hava aracının (İHA) İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü bildirildi.

03.06 ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü İsrail-İran ateşkesinin "sonsuza kadar" sürmesini beklediğini söyledi.

02.53 ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail-İran ateşkesi" duyurusu sonrası, "Yarın gerçekten yeni bir gün, '12 gün savaşının' sonu" ifadesini kullandı.

02.43 İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu.

02.39 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kabine toplantısının ardından bakanlara "İran ve son gelişmeler hakkında konuşmama talimatı" verdiği öne sürüldü.

02.18 İranlı ve İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkesle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

02.18 ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasında ateşkese varıldığını açıklamasının ardından İsrail, İran'ın başkenti Tahran'ın 6'ncı bölgesi için saldırı tehdidinde bulundu.

01.50 Katar'ın ardından Kuveyt'in de hava sahasını yeniden uçuşlara açtığı belirtildi.

01.15 Trump, "İsrail ve İran arasında tam ve eksiksiz bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldığını" bildirdi. Trump, İran'ın ateşkesi başlatacağını ve 12. saatte İsrail'in de ateşkes başlatacağını açıkladı.

01.13 Katar Genelkurmay Başkan Yardımcısı El-Hicri, İran'dan Katar'daki Amerikan hava üssüne 19 füze ateşlendiğini ve bunlardan birinin üsse isabet ettiğini fakat can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

01.13 İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde bir bölge için tahliye duyurusu yayımlamasının ardından başkentte 3 patlama sesi duyuldu.

00.47 İran'ın Katar'daki ABD askeri üssüne saldırı düzenlemesinin ardından hava sahasını kapatan Katar'ın, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra hava sahasını yeniden açtığı belirtildi.

00.40 ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "daha fazla savaş değil, anlaşma istediğini" ileteceğini ileri sürdü.

00.36 İsrail'in Tahran'da bir bölge için tahliye duyurusu yayımlamasının ardından İran ordusu da Tel Aviv'deki Ramat Gan bölgesi için tahliye uyarısı yaptı.

00.33 İsrail'de, Savunma ve Maliye bakanlıkları arasında İran'a yönelik saldırıların maliyetine ilişkin anlaşmazlık olduğu belirtildi.

00.13 Irak Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Meysem Safi, ülke hava sahasının yeniden açılmasının bölgesel güvenlik durumunun istikrarı ve Irak'a etkisine bağlı olduğunu söyledi.

00.08 İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ın 7. Bölgesi'nde geniş bir alan için saldırı tehdidinde bulundu.

00.08 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İran'ın Katar'a yönelik saldırısını kınadığı bildirildi.

00.04 ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları, Yunanistan'ın başkenti Atina'da geniş katılımlı bir gösteriyle protesto edildi.

- ⁠⁠⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, günün ilk saatlerinde iki ülke arasında 6 saat sonra devreye girecek ateşkese varıldığını açıklamıştı.