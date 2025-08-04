İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2025 Pazartesi / 10 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6771
  • EURO
    47,0887
  • ALTIN
    4386.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Trump'tan İsrail'e Gazze talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yaşanan açlık krizine işaret ederek, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yiyecek sağlamasını istediğini belirtti.

AA4 Ağustos 2025 Pazartesi 09:08 - Güncelleme:
Trump'tan İsrail'e Gazze talimatı
ABONE OL

Trump, New Jersey'deki golf tesisinden Washington'a dönmeden önce gazetecilerin Gazze'deki açlık felaketine ilişkin sorularını yanıtladı.

Gazze'deki Filistinlilerin aç kalmasını ya da açlıktan ölmesini istemediklerini belirten Trump, "İsrail'in onlara yiyecek vermesini istiyoruz. Biz de insanlara yiyecek sağlanabilmesi için önemli miktarda katkıda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Trump, Gazze'deki Filistinlilere gıda ulaştırılmasını sağlayan tek ülkenin ABD olduğunu iddia ederek, "Bunu gerçekten yapan tek ülke biziz. İnsanları beslemek için para harcıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta boyunca yaptığı açıklamalarda Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar gönderdiklerini ancak kimsenin kendilerine teşekkür etmediğini belirtmişti.

Amerikan Washington Post gazetesi ise dünkü haberinde, Trump'ın son günlerde dile getirdiği Gazze'ye gıda yardımı miktarının 60 milyon dolar değil, sadece 3 milyon dolar olduğunu iddia etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kavurucu sıcaklara yağmur arası: Beklenen yağış başladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.