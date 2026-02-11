İSTANBUL 10°C / 7°C
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarına karşı olduğunu kaydederek, 'Ben ilhakı desteklemiyorum. Şu anda düşünmemiz gereken yeterince şey var.' dedi.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 06:53 - Güncelleme:
Amerikan Axios haber sitesine röportaj veren ABD Başkanı Trump, İsrail politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgede önemli adımlar attıklarını ve yapmaları gereken çok şey olduğunu anlatan Trump, Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin soruya, "Ben ilhakı desteklemiyorum. Şu anda düşünmemiz gereken yeterince şey var. Batı Şeria ile uğraşmamıza gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın bu açıklaması, İsrail kabinesinin Batı Şeria'nın olası ilhakına yönelik yeni adımlar atılmasının önünü açan kararlarının ardından geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise gün içinde Beyaz Saray'da yapılacak görüşmede konuyu gündeme getirmesi bekleniyor.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, geçen aralık ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptıkları görüşmede, "Batı Şeria'da tansiyonun düşürülmesi" çağrısı yapmış ve bölgenin ilhak edilmesine ABD'nin karşı olduğunu yinelemişti.

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında, Gazze'de ateşkes sürecinin işleyebilmesi için Müslüman ülkelere "Batı Şeria'nın ilhak edilmeyeceği" yönünde teminat verdiğini dile getirmişti.

- İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ, BATI ŞERİA'NIN İLHAKININ ÖNÜNÜ AÇACAK BİR DİZİ KARARI ONAYLADI

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria, tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ve İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ile tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere üçe ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

İsrail güvenlik kabinesinin, 8 Şubat'ta, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre bazı kararlar, El Halil'deki mevcut düzenlemeleri de etkiliyor.

Buna göre, Harem-i İbrahim Camisi ve çevresindeki planlama ile inşaat yetkilerinin, 1997 El Halil Anlaşması'na aykırı şekilde belediyeden alınarak İsrail Sivil İdaresine bağlı kurumlara devredilmesi kararlaştırıldı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ederken İsrail'in Yahudi yerleşim faaliyetleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılıyor.

