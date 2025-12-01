İSTANBUL 13°C / 8°C
Dünya

Trump'tan İsrail'e Suriye uyarısı... ''Güçlü ve gerçek bir diyalog sürmeli''

Suriye yönetiminin 'gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmek için' attığı adımları desteklediklerini vurgulayan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e, 'Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi' çağrısında bulundu.

1 Aralık 2025 Pazartesi 20:20
Trump'tan İsrail'e Suriye uyarısı... ''Güçlü ve gerçek bir diyalog sürmeli''
ABONE OL

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'ye ve ülkedeki yeni yönetime desteğini yineledi.

Trump, Suriye'nin gösterdiği gelişim ve performanstan memnun olduklarını kaydederek, "Suriye hükümetinin, gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmek için önemli adımları atmaya devam etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye'ye yaptırımları kaldırarak bu ülkenin gelişimi için önemli bir adım attığını kaydeden Trump, bunun Suriye halkı tarafından da takdir edildiğine inandığını belirtti.

Mesajında İsrail'e de seslenen Trump, "İsrail'in Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi ve Suriye'nin müreffeh bir devlete dönüşmesini engelleyecek hiçbir şeyin olmaması çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın "Suriye ile İsrail'in uzun vadeli ve müreffeh bir ilişki kurmasını sağlamak" ve "ülkesinde iyi şeyler yapmak için" çalıştığını vurgulayan Trump, Suriye'deki durumu "Orta Doğu barışı için de tarihi bir fırsat" olarak tanımladı.

