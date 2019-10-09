Trump'tan 'Ortadoğu' itirafı: O silahlar yoktu
ABD Başkanı Trump: 'Kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla (Ortadoğu'da) savaşa girdik ama bu silahlar yoktu' dedi.
- AA
ABD Başkanı Trump: "Kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla (Ortadoğu'da) savaşa girdik ama bu silahlar yoktu" dedi.
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