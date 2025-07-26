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Dünya

Trump'tan Kamboçya ve Tayland mesajı: Taraflar ateşkes istiyor

Kamboçya ile Tayland arasında yaşanan çatışmaların ardından iki ülkenin liderleriyle görüşerek çatışmaların sona erdirilmesini talep ettiğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, 'Her iki taraf da acil ateşkes ve barış istiyor' dedi.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 21:40 - Güncelleme:
Trump'tan Kamboçya ve Tayland mesajı: Taraflar ateşkes istiyor
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ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kamboçya ile Tayland arasında ateşkes için diplomasi yaptığını duyurdu.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile görüştüğünü ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai ile de görüşeceğini belirten Trump, "Şu anda devam eden savaşın sona erdirilmesini talep ediyorum. Şu anda her iki ülkeyle de ticaret anlaşması görüşmeleri yapıyoruz ancak savaş halinde olan hiçbir ülkeyle anlaşma yapmak istemiyoruz, bunu onlara da söyledim." ifadelerini kullandı.

"Kamboçya ile görüşme sona erdi ancak Tayland'ın vereceği cevaba göre savaşın durdurulması ve ateşkes konusunda tekrar arayacağım. Karmaşık bir durumu basitleştirmeye çalışıyorum." diyen Trump, Pakistan ile Hindistan arasındaki çatışmanın sona ermesindeki rolüne atıfta bulunarak burada da benzer bir rol oynamak istediğini vurguladı.

"TARAFLAR ATEŞKES İSTİYOR"

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı başka bir paylaşımda da, iki tarafın da ateşkes istediğini belirtti.

Trump, "Az önce Kamboçya Başbakanı ile çok verimli bir görüşme yaptım ve ona Tayland Başbakan Vekili ile yaptığım görüşmeleri aktardım. Her iki taraf da acil ateşkes ve barış istiyor." ifadesini kullandı.

"Her iki taraf da derhal bir araya gelerek ateşkes ve nihayetinde barış için hızlı bir şekilde çalışmaya karar verdiler." değerlendirmesini yapan Trump, çatışmalar sona erdikten sonra her iki ülkeyle de ayrı ayrı ticaret anlaşmaları imzalayacaklarını kaydetti.

TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDAKİ SINIR GERİLİMİ

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, şu ana kadar her iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetti. Her iki ülke de bölgeden binlerce kişiyi tahliye ettiğini duyurdu.

Taraflar, birbirini ilk ateşi açmakla suçluyor.

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