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Dünya

Trump'tan ''Kaplan''a tam destek

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'da Kolombiya'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde aşırı sağcı aday 'Kaplan' lakaplı Abelardo de la Espriella'yı desteklediğini açıkladı.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 07:00 - Güncelleme:
Trump'tan ''Kaplan''a tam destek
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Kolombiya'da 31 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın gerekli oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

"Kaplan" lakaplı Espriella'yı ilk turdaki başarısından dolayı tebrik eden Trump, 21 Haziran'da yapılacak ikinci tur seçimlerinde "radikal solculara" karşı zafer kazanacağına inandığını kaydetti.

Trump, "Cumhurbaşkanı olarak Abelardo, Kolombiya'da ekonomiyi büyütme, istihdam yaratma, ticareti teşvik etme, yasa dışı göçü durdurma, suç ve uyuşturucuyla mücadele etme ve hukuk ve düzeni yeniden tesis etmede büyük bir başarı elde edecektir." ifadelerini kullandı.

Kolombiya seçimlerinin ABD açısından da önemli olduğunu vurgulayan Trump, "Hayatındaki muazzam başarıları ve bana verdiği siyasi destek nedeniyle, Abelardo'ya tam ve eksiksiz desteğimi sunmaktan onur duyarım." ifadesine yer verdi.

- SEÇİM İKİNCİ TURA KALMIŞTI

Kolombiya'da 31 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın gerekli oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Vatan Savunucuları Hareketi (Defensores de la Patria) adayı aşırı sağcı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak yarışı önde tamamlarken, iktidar partisi Tarihsel İttifak'ın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Ivan Cepeda ise oyların yüzde 41,13'ünü alarak seçimde ikinci sırada yer almıştı.

Hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle, en fazla oy alan De la Espriella ile Cepeda, 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

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