Trump: (Kaşıkçı cinayeti ile ilgili) Tapeleri dinlemek istemiyorum
ABD Başkanı Trump, 'Kaşıkçı tapelerini dinlemek istemiyorum. Çok şiddetli, çok acımasız ve berbattı' dedi.
- star.com.tr
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ana dair tapelerin ellerinde olduğunu ama dinlemek istemediğini söyleyen Trump, "Bu konuda tamamıyla bilgilendirildim, kasetleri dinlemem için bir sebep yok. Aslında insanlara "dinlemeli miyim?" diye sordum. Onlar da, "Gerçekten dinlememelisin, sebep yok" dediler. Çok şiddetli, çok acımasız ve berbattı."
President Trump on the Killing of Jamal Khashoggi "I’ve been fully briefed on it, there’s no reason for me to hear it, in fact I said to the people should I? They said: “you really shouldn’t, there’s no reason.” .... It was very violent, very vicious and terrible. #POTUSonFNS— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) 18 Kasım 2018
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