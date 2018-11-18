Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump: (Kaşıkçı cinayeti ile ilgili) Tapeleri dinlemek istemiyorum

ABD Başkanı Trump, 'Kaşıkçı tapelerini dinlemek istemiyorum. Çok şiddetli, çok acımasız ve berbattı' dedi.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ana dair tapelerin ellerinde olduğunu ama dinlemek istemediğini söyleyen Trump, "Bu konuda tamamıyla bilgilendirildim, kasetleri dinlemem için bir sebep yok. Aslında insanlara "dinlemeli miyim?" diye sordum. Onlar da, "Gerçekten dinlememelisin, sebep yok" dediler. Çok şiddetli, çok acımasız ve berbattı."

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kanije Zaferi - Tarihte bugün 18 Kasım 1601

Kanije Zaferi - Tarihte bugün 18 Kasım 1601

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA