Trump: (Kaşıkçı cinayeti ile ilgili) Tapeleri dinlemek istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ana dair tapelerin ellerinde olduğunu ama dinlemek istemediğini söyleyen Trump, "Bu konuda tamamıyla bilgilendirildim, kasetleri dinlemem için bir sebep yok. Aslında insanlara "dinlemeli miyim?" diye sordum. Onlar da, "Gerçekten dinlememelisin, sebep yok" dediler. Çok şiddetli, çok acımasız ve berbattı."