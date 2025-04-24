Trump'tan Kırım açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde, Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Rusya ve Ukrayna ile barış görüşmelerinin sürdüğünü ve her iki ülkeyle de anlaşacaklarına inandığını söyledi.

"Rusya'nın anlaşmaya hazır olduğunu düşünüyorum. Bence Rusya ile bir anlaşmaya ulaştık, şimdi Zelenskiy ile anlaşmamız gerekiyor. 'Zelenskiy ile anlaşmak daha kolay olur' diye düşünmüştüm, şimdiye kadar daha zor oldu. Ama sorun değil, bence her ikisiyle de anlaşabiliriz." ifadelerini kullanan Trump, savaşın sona ermesinin en büyük amacı olduğunu belirtti.

Bir soru üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan'da değil, ancak ondan kısa bir süre sonra görüşebileceğini kaydeden Trump, Rusya ile anlaşma konusunda daha fazla mesafe katettiklerini vurguladı.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakı konusunda kendisinin nasıl bir politika izleyeceği hususunda bir soruyu yanıtlayan Trump, "Eğer ikisi de mutluysa, ikisi de bir anlaşma imzalamışsa gerisi umurumda değil. Biri favorim değil." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin "Ukrayna, Kırım'ın işgalini yasal olarak tanımayacaktır" yönündeki açıklamasının Rusya ile yürütülen müzakereler açısından "son derece zararlı" olduğunu savunmuştu.

Trump, önceki gün Beyaz Saray'da yaptığı bir açıklamada, Rusya-Ukrayna sürecinin olumlu seyrettiğini kaydederek, "Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da geçen hafta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, Beyaz Saray görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve Witkoff'un bu hafta yeniden Moskova'ya gideceğini açıklamıştı.

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ABD BAŞKANI TRUMP, OTOMOBİL TARİFELERİNDE DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Trump, Oval Ofis'te başkanlık kararnameleri imzalamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çin'e yönelik tarifelerin ne kadar sürede düşürülebileceğine ilişkin soruya, "Onlara bağlı." yanıtını veren Trump, 90 ülkenin tarifeler konusunda kendileriyle iletişime geçtiğini ve hepsinin de anlaşma yapmak istediğini aktardı.

Trump, "kazıklama" anlaşmaları yerine adil anlaşmalar yapacaklarını vurgulayarak, "Bence harika anlaşmalar yapacağız. Eğer bir şirketle ya da ülkeyle anlaşma yapmazsak tarifeyi belirleyeceğiz. Önümüzdeki iki, üç hafta içinde belirleyeceğiz." dedi.

Çin için de yeni bir oran belirlenebileceğine işaret eden Trump, şu anda pek çok ülkeyle görüştüklerini söyledi.

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile henüz konuşmadığını ancak konuşabileceğini belirterek, "Faiz oranlarını düşürmeyerek hata yaptığına inanıyorum. Faiz oranlarını çok yüksek tutuyor." diye konuştu.

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Kanada'ya yüzde 25 tarife uygulandığını anımsatan Trump, bu oranın otomobillere yönelik artabileceğini belirtti.

Trump, tarife koymanın "sizin arabalarınızı istemiyoruz, kendi otomobillerimizi üretmek istiyoruz" demek olduğunu ifade etti.

Otomobil ve otomobil parçalarına yönelik tarife ayarlaması düşünüp düşünmediğine yönelik soruya Trump, "Hayır, şu anda bunu düşünmüyoruz ancak bir noktada yükselebilir." cevabını verdi.

Trump, Kanada ile bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

TRUMP, ÇİN'LE ANLAŞANA KADAR YÜZDE 145'LİK TARİFENİN İNDİRİLMEYECEĞİNİ BELİRTTİ

ABD Başkanı Trump, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri anlaşmazlığına ilişkin konuştu.

Trump, Çin'le bu konuda her gün görüştüklerini ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iyi anlaştığını ancak gümrük tarifeleri konusunda bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Çin'e uygulanan yüzde 145'lik gümrük tarifesinin yüksek olduğunu belirten Trump, "Bu oranı henüz düşürmedim. Bunun yüksek bir tarife olduğunu söyledim. Yüksek bir tarife ama henüz aşağı çekmedim. Liderlerle çok iyi anlaşırım. Bilirsiniz, bir anlaşma yapabiliriz. Aksi takdirde, bir oran belirleyeceğiz. Umarım buraya gelirler ve anlaşabiliriz. Gelmezlerse de sorun değil." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili son açıklamasında, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey (görüşmeler) aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor." şeklinde konuşmuştu.

Trump, önceki günkü açıklamasında ise gümrük tarifeleri konusunda Çin'e karşı sert oynamayacağı mesajını verirken, "Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar." demişti.