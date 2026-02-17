Trump'tan komşuya aba altından sopa: Sonuçlarını görmek istemezler

ABD Başkanı Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

İran'la Cenevre'de yapılacak müzakerelere değinen Trump, kendisinin süreci yakından izlediğini ve görüşmelere dolaylı olarak katılacağını belirtti.

Müzakereler için, "Bu görüşmeler çok önemli olacak. Neler olacağını göreceğiz. İran genellikle çok sert bir müzakerecidir." yorumunu yapan Trump, "Umarım daha makul olurlar. Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

İran'ın daha önce anlaşma yapma fırsatı varken yapmadığını ve bunun karşılığında B-2 uçaklarını göndermek zorunda kaldıklarını ifade eden ABD Başkanı, İran'ın nükleer silah potansiyeline sahip olmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

- GAZZE BARIŞ KURULU SÜRECİNDE BM İLE ÇALIŞIYORUZ

Öte yandan Trump, bu hafta Washington'da düzenlenecek toplantıda Gazze Barış Kurulu kapsamında birçok liderin bir araya geleceğine işaret ederek, "Tüm dünya liderleri bir araya gelecek. Muazzam miktarda para yatırıyorlar ve bence bu Gazze'nin çok ötesine geçecek. Bence tüm dünyada barış hakim olacak." değerlendirmesini yaptı.

Bu süreçte Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte çalıştıklarını kaydeden Trump, "BM kendi potansiyelini tam olarak gerçekleştiremedi. Ancak bize biraz yardımcı olabilirler, ancak dünyanın en büyük liderleri Barış Kurulu'na katılıyor. BM'yi harekete geçirebilecek miyiz diye bakacağız." diye konuştu.

İsrail'i ziyaret eden ABD'li Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ilişkin kararını "aylar değil haftalar içinde" vereceğini iddia etti.

ABD'li Senatör Graham, Tel Aviv'de yaptığı basın toplantısında, ABD'nin İran'a olası askeri saldırısı ve Cenevre'de ikinci turu yapılacak nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Washington yönetiminin önünde iki seçenek olduğunu belirten Graham, "Biri diplomatik bir yol, ulusal güvenlik çıkarlarımızı ilerletecek şekilde bu rejimi diplomatik olarak sona erdirmenin bir yolunu bulmaya çalışmak. Diğeri ise askeri seçenek." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "hangi seçeneğin daha büyük balığı tutabileceği" arayışında olduğunu söyleyen Graham, Trump'ın kararını "aylar değil, haftalar içinde." vereceğini savundu.

İran'daki yönetimin 1979'dan beri "en zayıf noktasında" olduğunu ileri süren Graham, olası ABD saldırısına İran'ın vereceği cevap hakkında ise "Bölgedeki askerlerimiz vurulabilir mi? Kesinlikle vurulabilirler. Eğer topyekün bir saldırı yaparsak İran karşılık verebilir mi? Kesinlikle verebilir." ifadelerini kullandı.