Trump'tan kongreye kritik İran mektubu: 28 Şubat'ta başlayan düşmanlıklar sona erdi

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş 63. gününde ateşkes tartışmaları ve karşılıklı tehditlerle devam ederken Beyaz Saray'dan kritik açıklama geldi.

BEYAZ SARAY'DAN ABD KONGRESİ'NE: "(İRAN) 28 ŞUBAT'TA BAŞLAYAN DÜŞMANLIKLAR SONA ERDİ"

ABD'nin İsrail ile 28 Şubat tarihinde ortak olarak başlattığı İran'a yönelik saldırılar ve çeşitli askeri faaliyetlerin ABD içindeki yasal çerçevede oluşturduğu tartışma devam ediyor. ABD-İran arasındaki siyasi ve askeri gerginlik devam ederken Beyaz Saray, ABD Kongresi'ne İran ile çatışmaların sonlandığına ilişkin bir mektup gönderdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a gönderilen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını taşıyan mektupta, "28 Şubat 2026'da başlayan düşmanlıklar sona ermiştir" ifadeleri kullanıldı ancak, savaşın henüz bitmekten çok uzak olabileceği de açıkça belirtildi. Mektupta, "ABD'nin İran rejimine karşı yürüttüğü operasyonların başarısına ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik devam eden çabalara rağmen, İran'ın ABD ve silahlı kuvvetlerimiz için oluşturduğu tehdit önemli ölçüde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Trump, "İran müzakereleri şu anda istenen noktaya gitmiyor." değerlendirmesinde bulunarak, bunun sebebi olarak Tahran yönetimindeki fikir ayrılıklarını ve görüşmelerde birden fazla grupla muhatap olmak zorunda kalmalarını gösterdi.

İran ile görüşmelerin sadece "telefon üzerinden" ilerlediği bilgisini paylaşan ABD Başkanı, "İran bir anlaşma yapmak istiyor çünkü esasen ellerinde artık bir ordu kalmadı. Bir anlaşma yapmayı arzuluyorlar ancak ben mevcut koşullardan memnun değilim." diye konuştu.

TAHRAN'DAN TRUMP'A YENİ TEKLİF

İran devlet medyasına göre İran, Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakere süreciyle ilgili son teklifini Perşembe günü Pakistanlı arabulucular aracılığıyla iletti.

İRAN YARGI ERKİ BAŞKANI: SAVAŞI HOŞ KARŞILAMIYORUZ AMA SAVAŞTAN DA KORKMUYORUZ

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei, ABD ve İsrail'in İran'a tekrar saldırı düzenleyebileceğini hatırlatarak, savaşı hoş karşılamadıklarını ama savaştan da korkmadıklarını ifade etti.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ: PENTAGON YALAN SÖYLÜYOR, SAVAŞIN ABD'YE MALİYETİ 100 MİLYAR DOLAR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ABD'ye maliyetinin 100 milyar dolara ulaştığını ve ABD Savaş Bakanlığının (Pentagon) konuyla ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

22:45 Beyaz Saray'dan ABD Kongresi'ne gönderilen mektupta, "28 Şubat 2026'da başlayan düşmanlıklar sona ermiştir. ABD'nin İran rejimine karşı yürüttüğü operasyonların başarısına ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik devam eden çabalara rağmen, İran'ın ABD ve silahlı kuvvetlerimiz için oluşturduğu tehdit önemli ölçüde devam etmektedir" denildi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, "İran'ın düşmanlarının umutlarını boşa çıkarmak" amacıyla ekonomik bir mücadeleye girmeleri gerektiğini söyledi

19:30 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın son teklifinden memnun olmadığını belirterek, "Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim" dedi.

Katar, ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan savaş nedeniyle durdurduğu ve 12 Nisan'da kısmen yeniden başlattığı denizcilik faaliyetlerini tamamen devreye alacağını duyurdu.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, "İran'ın ülkeye yönelik saldırılarını destekledikleri" suçlamasıyla daha fazla kişi hakkında vatandaşlıktan çıkarılma talimatı verdi.

İran'ın ABD'ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdiği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Irak ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile savaşın sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Danışmanı Enver Gargaş, İran'ın "komşularına" karşı saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü konusunda tek taraflı hiçbir düzenlemesine güvenilemeyeceğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) İran ile savaşın maliyeti konusunda ABD halkına yalan söylediğini öne sürerek, "Pentagon yalan söylüyor. Netanyahu'nun bu kumarının Amerika'ya şu ana kadar doğrudan maliyeti 100 milyar dolar" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a karşı savaşının "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirilmediğini, doğrudan saldırı eylemi olduğunu vurguladı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş sırasında, toprakları ve hava sahalarının İran'a saldırılarda kullanılmasına izin veren bazı bölge ülkelerinin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

ABD basınının adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, İran'ın ABD ile devam eden ateşkes süresinde hava saldırıları nedeniyle enkaz altında kalan füze ve mühimmatları çıkarmaya çalıştığı iddia edildi.

İran medyasına göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelerdeki görüş ayrılıkları nedeniyle Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi görevden almayı düşünüyor.

ABD merkezli haber platformu Axios'a konuşan iki üst düzey askeri yetkili, Başkan Donald Trump ile askeri brifing yapıldığını, Trump'a İran'a yönelik yeni saldırı planları hakkında bilgi verildiğini aktardı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının maliyetinin, ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin 25 milyar dolar olduğunu savunmasına karşın gerçekte bu rakamın 50 milyar dolar olduğu öne sürüldü.

02.40 ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar nedeniyle petrol fiyatlarındaki artış devam ediyor. ABD'nin California eyaletinde bulunan bir benzin istasyonundaki fiyatlar görüntülendi.

01.24 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak'a seyahat etmesini yasakladığını duyurdu.

01.00 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ordusuna ve ekonomisine büyük zarar verdiklerini savunarak, "İran bizimle anlaşma yapmak için can atıyor. Ordularını yerle bir ettik ve ekonomileri tam bir felaket. Bakalım ne kadar dayanabilecekler." dedi.

00.00 İran basını, başkent Tahran'ın batı, güney ve merkez bölgeleri başta olmak üzere bazı noktalarda hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

- ⁠İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMASI VE ABD'NİN DENİZ ABLUKASI

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine Boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.