Trump, Yemen'de Suudi Arabistan'a desteği kesecek tasarıyı veto etti
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği desteği kesmesini öngören yasa tasarısını veto etti.
- AA
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği desteği kesmesini öngören yasa tasarısını veto etti.
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