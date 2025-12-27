İSTANBUL 6°C / 4°C
Dünya

Trump'tan ''kontrol bende'' çıkışı! Zelenskiy görüşmesi öncesi dikkat çeken açıklama

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapacağı görüşme öncesinde, savaşın sona erdirilmesine yönelik barış planına ilişkin “Ben onaylayana kadar elinde hiçbir şey yok” diyerek sürecin nihai kontrolünün Washington'da olduğu mesajını verdi.

27 Aralık 2025 Cumartesi 11:10
Politico'ya konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yarın yapılması beklenen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, savaşın sona erdirilmesi amacı taşıyan 20 maddelik barış planına ilişkin, "(Zelenskiy'nin) Elinde ben onaylayana kadar hiçbir şey yok. Elinde ne olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da hafta sonu kendisini ziyaret edeceğini teyit eden Trump, "Zelenskiy ve Bibi gelecekler. Hepsi geliyor. Ülkemize yeniden saygı duyuyorlar." diye konuştu.

Başkan Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda konuşacağına işaret etti.

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi amacıyla geçen ay ABD'nin önerdiği ve Avrupalı müttefiklerle revize ettikleri barış planının yaklaşık yüzde 90'ının hazır olduğunu söylemiş, "Amacımız, her şeyin yüzde 100 hazır olmasını sağlamaktır." demişti.

