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Dünya

Trump'tan ''Körfez'' hamlesi: ABD, 'Basra Körfezi'ni 'Arap Körfezi' olarak adlandıracak

ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki hafta Suudi Arabistan ziyareti sırasında, ABD'nin resmi belgelerde 'Basra Körfezi' yerine 'Arap Körfezi' veya 'Arabistan Körfezi' terimlerini kullanacağını duyurmayı planlıyor. İşte detaylar...

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 10:44 - Güncelleme:
Trump'tan ''Körfez'' hamlesi: ABD, 'Basra Körfezi'ni 'Arap Körfezi' olarak adlandıracak
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Basra Körfezi'ni "Arap Körfezi" ya da "Arabistan Körfezi" olarak adlandıracağı bildirildi.

ABD yönetiminde ismi paylaşılmayan yetkililere dayandırılan habere göre Trump, gelecek hafta Suudi Arabistan ziyaretinde yeni duyuru yapacak.

Buna göre Trump, uluslararası arenada Basra Körfezi olarak tanınan bölgeye "Arap Körfezi" ya da "Arabistan Körfezi" adını verecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceği açıklamıştı.

- FARKLI TANIMLAMALAR

ABD ordusu uzun yıllardır yaptığı açıklamalar ve yayımladığı görüntülerde bölgeyi tek taraflı olarak "Arap Körfezi" olarak adlandırıyor.

Google Haritalar'da "Basra Körfezi (Arap Körfezi)" olarak görünen bölge, Apple Haritalar'da ise sadece "Basra Körfezi" şeklinde geçiyor.

16. yüzyıldan bu yana yaygın "Basra Körfezi" ismiyle tanınan bölgeyi, Orta Doğu'daki birçok ülke "Arap Körfezi" olarak isimlendiriyor.

Arap Yarımadası'nın kuzeyini, İran'ın güneybatısındaki Hint Okyanusu'na bağlayan bölge, önemli petrol ve doğal gaz yatakları arasında bulunuyor.

- 2017'DEKİ TARTIŞMA

Trump'ın ilk döneminde, 2017 yılında söz konusu bölge için "Arap Körfezi" adını kullanması tartışmalara yol açmıştı.

Dönemin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın "coğrafya çalışması" gerektiğini öne sürmüştü.

O dönemin İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, açıklamasında, "Herkes Trump'ın dostluğunun en yüksek teklifi verene satılacağını biliyordu. Şimdi coğrafyasının da satıldığını biliyoruz." demişti.

- MEKSİKA KÖRFEZİ TARTIŞMASI

Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararnameyle Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini vermişti.

Söz konusu kararnamede, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor." ifadesi yer almıştı.

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