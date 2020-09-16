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Dünya

Trump'tan koronavirüs aşısı müjdesi

ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısının kısa zaman içerisinde dağıtıma hazır olabileceğini açıkladı.

DHA16 Eylül 2020 Çarşamba 09:48 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 09:48
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ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi mitingi için Philadelphia bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ABC News kanalına konuştu. 

ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgınıyla mücadeleye dair gelen soruları yanıtlarken aşının kısa zaman içinde dağıtıma hazır olabileceğini söylerek, "Aşıya çok yakınız. Gerçeği bilmek istiyorsanız; bir önceki yönetim olsaydı ABD Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA) ve onaylar yüzünden aşının gelmesi yıllar sürebilirdi. Ama bizim aşıya ulaşmamıza haftalar kaldı, 3 -4 hafta içinde olabilir" dedi.

ABD’DE 200 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

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